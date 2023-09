LNH : Patrick Marleau va au bâton pour Mike Babcock

Au centre d’une nouvelle controverse, l’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, Mike Babcock, a plusieurs détracteurs, mais aussi certains alliés et l’un d’entre eux a vanté ses mérites.

Maintenant instructeur responsable du développement des joueurs et conseiller aux opérations hockey chez les Sharks de San Jose, Patrick Marleau a évolué sous les ordres de Babcock durant deux ans avec les Maple Leafs de Toronto, de 2017 à 2019. De plus, il fut l’un de ses troupiers au sein de l’équipe canadienne pendant les Jeux olympiques de 2010 et de 2014.

• À lire aussi: LNH : un complice de longue date de Max Domi très content de le retrouver

• À lire aussi: LPHF: l'équipe de Montréal a son entraîneuse-cheffe

Aussi, l’ancien hockeyeur semble bien au fait des méthodes parfois étranges de l’entraîneur, car il a admis au média Bay Area News Group cette semaine avoir déjà eu à lui montrer quelques photos de son téléphone, comme ce fut le cas pour des porte-couleurs des Jackets. Or, cette expérience s’est avérée positive, à ses yeux.

«Il s’agit seulement d’une façon pour tout le monde de se connaître – les familles et les joueurs – et d’en apprendre sur leur vécu. Je crois que ça resserre les liens», a-t-il déclaré, ajoutant que les images lui ayant été demandées à l’époque avaient été envoyées à un membre de l’organisation pour fins de présentation.

«Ainsi, je présume, même si je n’en sais pas davantage que vous tous, qu’il a fait exactement la même chose ici, a-t-il dit. C’est un bon moyen de connaître vos coéquipiers.»

Puis, Marleau a rappelé l’impact de Babcock durant une partie de sa carrière.

«J’avais besoin de quelqu’un pour plaider ma cause et me permettre d’obtenir une place dans ces équipes olympiques. Je suis pas mal certain qu’il était l’un des gars qui est allé au bâton pour moi. Notre relation à Toronto était également bonne, a-t-il indiqué. Je jouais un rôle auprès des plus jeunes et j’étais toujours capable de performer sur la patinoire.»

En deux ans avec les Leafs, l’ex-pivot a récolté 84 points en 144 sorties.