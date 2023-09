Carabins – Rouge et Or: Mital «risque d'être fâché»

Les Carabins de l’Université de Montréal seront à Québec, dimanche, pour y affronter le Rouge et Or de l’Université Laval et il y a fort à parier que Kevin Mital aura largement son mot à dire sur l’issue de cet inévitable classique du football d’ici.

La rencontre sera d’ailleurs présentée dès 13h à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

L’excellent receveur de passes du Rouge et Or effectuera enfin sa rentrée après avoir purgé une suspension d’une partie pour ne pas avoir respecté le code d’éthique de l’équipe. Et il risque d’avoir les dents longues, a avancé notre analyste Arnaud Gascon-Nadon à «JiC édition football», vendredi.

«C’est une "bébitte" de football extraordinaire et je pense qu'il risque d'être fâché. Kevin, apparemment, quand il met son casque, il devient une autre personne», a-t-il expliqué.

«Je pense que c'est la carte cachée de ce match-là», a-t-il ensuite résumé.

L’autre élément à suivre de cette rencontre sera la confrontation entre Arnaud Desjardins, du Rouge et Or, et Jonathan Sénécal, des Carabins, qui sont peut-être les deux meilleurs quarts-arrières du football universitaire canadien à l’heure actuelle.

Voyez le segment complet en vidéo principale.