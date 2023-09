À TVA Sports 2: place à l’Ultimate Tennis Showdown

Les joueurs qui participent à la compétition Ultimate Tennis Showdown (UTS) sont de passage à Francfort, en Allemagne, ce week-end.

Créé en 2020 par l'entraîneur Patrick Mouratoglou, UTS propose aux amateurs de sports une nouvelle expérience sportive et de divertissement, soit une rencontre entre le tennis et les jeux vidéo.

Il se distingue du format traditionnel de diverses manières : des affrontements au rythme rapide, un code de conduite allégé, l’utilisation de cartes (les UTS Cards) permettant d’avantager le joueur ou de désavantager son adversaire et la présence de microphones et d'écouteurs permettant d’entendre les conversations entre les athlètes et leur entraîneur ou pour des entrevues en direct.

Tout au long de l’année, ces joueurs tentent remporter le trophée de championnat ainsi que la bourse associée. Au nombre des paramètres en vigueur, notons que la durée des matchs est d'environ 40 minutes et qu’ils sont divisés en quarts.

Le code de conduite offre la chance aux joueurs d'exprimer leurs émotions et de montrer leur vraie personnalité. Au service, le jeu se poursuit même si la balle touche le filet et que celle-ci tombe dans la boîte du service. De plus, le «coaching» est permis pendant les affrontements.

Enfin, l’attribution de cartes spéciales amplifie l’aspect stratégique du jeu. Elles peuvent notamment permettre aux joueurs de remporter trois points sur un coup gagnant, de servir quatre fois de suite ou de multiplier le prochain point par deux.

Elles peuvent aussi forcer l’opposant à venir au filet après le service ou encore, à terminer le point avec un maximum de trois coups.