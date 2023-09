Rouge et Or et Carabins à guichets fermés

Le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal évolueront à guichets fermés, dimanche au PEPS, alors que les deux grands rivaux croiseront le fer pour la première fois depuis la Coupe Dunsmore 2022 dont l’issue avait été connue sur le dernier jeu du match.

À 13 h aujourd’hui, il ne restait plus que 400 billets qui n’avaient pas trouvé preneur, la plupart en admission générale. Avec les jeunes de 12 ans et moins qui sont admis gratuitement, la bataille de l’autoroute 20 aimantera plus de 18 000 personnes.

« Les deux équipes sont choyées d’évoluer devant une aussi grande foule, a souligné l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin. Les amateurs aussi sont choyés de voir à l’œuvre deux équipes parmi les quatre meilleures au Canada. »

Les joueurs sont évidemment excités. « Il n’y a rien de mieux au Canada, a affirmé le receveur Édouard Arsenault. À l’occasion, il y a plus de monde à nos parties qu’à celles des Alouettes. »

« Ce sont les parties que j’aime le plus et c’est pourquoi j’ai choisi Laval, de renchérir le secondeur Charles-Alexandre Jacques. Toute la ville est derrière nous et nous encourage. Bébé, j’assistais aux parties du Rouge et Or dans les bras de mon père, qui possède ses billets de saison depuis très longtemps. »

Une foule de 18 173 personnes avait assisté à une victoire du Rouge et Or par la marque de 22-3 face aux Bleus le 16 octobre dernier. À la Coupe Dunsmore le 12 novembre, un total de 12 375 amateurs avaient franchi les tourniquets.