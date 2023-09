Les Alouettes à la recherche d'une première victoire face à une équipe de pointe

Jamais depuis le début de la saison, les Alouettes n’ont savouré une victoire face à l’une des trois meilleures formations de la Ligue canadienne de football.

Une situation à laquelle l’équipe montréalaise souhaite remédier dès vendredi lors de la visite des Argonauts.

Les six revers des «Moineaux» (6-6) sont survenus contre Toronto (10-1), les Blue Bombers de Winnipeg (10-3) et les Lions de la Colombie-Britannique (8-4).

«C’est important de mettre les choses en perspective, a nuancé plus tôt cette semaine l’entraîneur de la ligne à l’attaque, Luc Brodeur-Jourdain. Dans notre première série de trois défaites, on avait un match sur la route en Colombie-Britannique et ensuite, on n’a eu que quatre jours pour se préparer à affronter Toronto, qui venait de profiter d’une semaine de congé.»

«Néanmoins, il ne faut pas se dire que c’est correct parce qu’on a perdu face aux meilleurs. Le but c’est de les battre et de se rendre à la Coupe Grey» a rappelé Brodeur-Jourdain.

Des séquences

La troupe de Jason Maas connaît ainsi une saison ponctuée de séquences. Deux victoires, suivi de trois défaites, quatre gains et trois échecs.

«Quand tu y vas une semaine à la fois et que tu apprends de tes erreurs, tu avances. Si tu es fort mentalement, rien ne devrait te décourager», a avancé l’entraîneur-chef après l’entraînement de mercredi.

Malgré les récents insuccès des Alouettes – ils ont perdu leurs trois derniers matchs – l’ambiance était bonne cette semaine à l’entraînement et les membres de l’organisation tentaient de garder le moral.

«J’aime l’état d’esprit dans lequel les gars se présentent chaque jour, j’aime l’atmosphère dans le vestiaire, notre culture, voir que les joueurs sont là pour leurs coéquipiers. Les résultats sont mitigés, mais nous ne nous concentrons pas sur ça. Nous continuons de grandir en tant que groupe», a soutenu Maas.

Gros défi

C’est bien de rester positif, mais les «Als» ont besoin de retrouver le chemin de la victoire. La tâche ne sera toutefois pas facile face à la puissante formation de la Ville Reine, au stade Percival-Molson.

«Tout marche bien pour les Argonauts, a remarqué Pier-Olivier Lestage. Ils ont un bon jeu au sol et sont aussi très bons par la voie des airs. [...] Il ne nous manque pas beaucoup de choses : un peu d’exécution et de constance, à chaque jour, à chaque demie, à chaque jeu.»

Le joueur de ligne offensive assure que sa bande a appris de la dure défaite de 39-10, la semaine dernière à Toronto.

«Il faut jouer intelligemment et protéger le ballon afin de ne pas donner des jeux gratuits et éviter les punitions. C’est probablement ce qui nous a le plus fait mal», a dit Lestage.

Deux mains sur le ballon!

Le jeu au sol a également fait défaut, les blocs sur la ligne d’engagement n’ayant pas toujours aidé les demis offensifs.

«Avec des portées de 2-3 verges et parfois même moins d’une verge, n’importe qui va se tourner vers les passes voilées et le jeu aérien», a reconnu Brodeur-Jourdain.

Ce dernier croit que les Argos ne sont pas si dominants à l’attaque, mais qu’ils «profitent de bons positionnements à cause des revirements».

Ce n’est pas donc un hasard si les instructeurs ont rappelé à maintes reprises aux joueurs de garder deux mains sur le ballon cette semaine à l’entraînement.

Sans Stanback? Avec le nouveau venu?

Le porteur de ballon William Stanback, blessé samedi à la main droite, pourrait rater le prochain match. Toutefois, il y a de bonnes chances que le secondeur Avery Williams, le receveur Kaion Julien-Grant et les demis défensifs Dionté Ruffin et Wesley Sutton renouent avec l’action.

De plus, le secondeur Darnell Sankey, champion de la XFL avec les Renegades d’Arlington au printemps, pourrait effectuer ses débuts dans l’uniforme des Alouettes.

«Il est bon, mais c’est sûr que quand ça fait un petit bout de temps que tu n’as pas joué, tu es comme en camp d’entraînement, a expliqué l’assistant-entraîneur-chef et coordonnateur des unités spéciales, Byron Archambault, au sujet de l’ancien des Stampeders de Calgary et des Roughriders de la Saskatchewan. Il y a quelques ajustements à faire, mais l’énergie est là, tout comme le focus.»