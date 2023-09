Fury contre Usyk: oubliez ça!

C’est le retour de notre balado de boxe, «Le dernier round», avec l’animateur Mathieu Casavant et son fidèle complice Russ Anber.

Dans le premier épisode de la saison, Anber explique pourquoi il pense que l’affrontement tant attendu entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk n'aura pas lieu et se prononce sur le boxeur le plus dangereux de la division des poids lourds.

Par ailleurs, on se demande quel sera le prochain adversaire de Christian Mbilli, qui a réussi un K.-O. spectaculaire la semaine dernière à Gatineau.

Il est aussi question des combats à venir cet automne au Québec, dont celui entre Sébastien Bouchard et Mazlum Akdeniz qui aura lieu le 7 octobre à Laval.

Voyez le premier épisode de la nouvelle saison dans la vidéo ci-dessus ou ici en version audio :