Finies les grosses fringales pour Andrei Kuzmenko

Andrei Kuzmenko entamera sous peu sa deuxième saison dans l’uniforme des Canucks de Vancouver et il a décidé de changer une chose en particulier: sa diète.

Dans des propos relayés par le réseau Sportsnet, l’attaquant de 27 ans a avoué avoir succombé aux grosses fringales, l’an dernier. Sa forme physique était tellement mauvaise qu’il a dû, au cours de la saison, se prêter à un programme spécial sur un vélo ou en salle pour tenir le coup.

«La saison dernière a été très mauvaise pour moi, mon poids, a affirmé Kuzmenko. Maintenant, je perds du poids. L'été dernier, j'ai [mangé] beaucoup de gaufres.»

Sur ces fameuses gaufres, Kuzmenko y ajoutait du Nutella, des framboises et des bananes. Or, ce type d’écart semble bel et bien derrière lui.

«J'avais besoin de passer un bon été parce que cela change [comment je] prépare la saison. Je travaille mon équilibre, oui. Le patinage a été un peu difficile pour moi [l'année dernière]. Quand je m'arrêtais, je changeais de côté et côté équilibre, c'était un peu tendu et je descendais. Donc, je travaille sur l'équilibre. Je travaille sur mon... quel est le mot pour nourriture?», a-t-il déclaré.

Pour rappel, Kuzmenko a signé un contrat de deux saisons le 26 janvier avec la formation de Vancouver. Lors de sa première campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’ailier a inscrit 39 buts et 35 aides pour 74 points en 81 matchs.

Comme quoi, sa mauvaise nutrition ne l’a pas freiné.