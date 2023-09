À TVA Sports: le Canada face à la Suède à la Coupe Davis

Le Canada tente aujourd’hui de poursuivre sur sa lancée à la Coupe Davis.

Après avoir blanchi l’Italie 3-0 hier, les représentants de l’unifolié affrontent maintenant la Suède. Cette rencontre de la phase de groupes est en cours à TVA Sports en direct de Bologne, en Italie.

Mercredi, même s’ils faisaient figure de négligés dans leurs duels contre Lorenzo Sonego et Lorenzo Musetti, les Québécois Alexis Galarneau et Gabriel Diallo ont signé de belles victoires en simple. Galarneau et Vasek Pospisil ont ensuite complété le balayage contre Matteo Arnaldi et Simone Bolelli en double.

Pospisil se mesure en ce moment à Leo Borg. Ce sera suivi d’un duel entre Diallo et Elias Ymer. Enfin, en double, Galarneau et Pospisil ont rendez-vous avec Filip Bergevi et Andre Goransson.

Le Canada, champion en titre, trône actuellement en tête du groupe A, à égalité avec le Chili, qui a battu la Suède 3-0. Les deux premiers seront qualifiés pour le tournoi final, prévu du 21 au 26 novembre à Malaga, en Espagne.

Soulignons que le Canada est privé de Félix Auger-Aliassime et de Denis Shapovalov, qui ont déclaré forfait pour cette compétition.