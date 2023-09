LNH : l’ex-capitaine des Canucks a grandement confiance en son successeur

Le vétéran Bo Horvat poursuit maintenant sa carrière avec les Islanders de New York, qui l’ont acquis par voie de transaction des Canucks de Vancouver en janvier, mais il garde un œil ouvert sur les faits et gestes de son ancienne organisation.

Ayant agi comme capitaine en Colombie-Britannique durant quatre ans, le hockeyeur de 28 ans sait donc pertinemment bien que le défenseur Quinn Hughes lui succédera à titre de porteur de la lettre «C» dès cette saison. Nommé lundi, celui-ci saura mener adéquatement ses coéquipiers au moment opportun, prédit Horvat.

• À lire aussi: LNH : le capitaine des Sénateurs déborde d’optimisme

• À lire aussi: LNH : Seth Jones veut suivre les traces de Shea Weber

«J’ai vraiment vu une évolution chez lui. Il est plus mature et plus vieux : je l’ai vu progresser durant les quatre ans que j’ai passés avec lui et je voyais déjà qu’il développait des qualités de capitaine. Il est passionné et veut gagner. Je pense qu’il s’agit de son plus grand atout : il est compétitif et déteste perdre. Ce sont des trucs que vous voulez voir chez votre capitaine. Toutefois, il est également respectueux. Il n’abaisse personne. Si quelque chose survient sur la patinoire, il prend le blâme», a affirmé l’attaquant au réseau Sportsnet, mardi.

«Il y a tellement de bons gars au sein de cette équipe et le choix importait peu. Cependant, si j’avais eu à sélectionner un joueur, ça aurait été Hughsie. Ils ont réellement effectué le bon choix», a-t-il estimé.

Un étudiant modèle

D’ailleurs, Hughes savait ce qui se tramait, car il a contacté Horvat au cours de la saison estivale au sujet du capitanat et de ses défis. Il s’est de nouveau manifesté la fin de semaine passée après que la direction des Canucks lui eut offert le rôle.

«Il posait des questions en espérant obtenir des échos sur ce que c’est. Je respecte qu’il m’ait appelé pour me préciser que ça allait arriver. Mais je n’étais pas surpris. C’est un jeune incroyable qui devient un homme. Il l’est déjà. Il mérite ce poste, puisqu’il donne tout chaque soir. C’est tout un joueur de hockey et une bonne personne dans le vestiaire. Il possède toutes les qualités requises et je ne peux pas être plus heureux pour lui», a-t-il déclaré.

La clé du succès pour l’arrière des Canucks est simple, aux dires du porte-couleurs des Islanders.

«Je lui ai dit d’être juste lui-même. Il y a une raison pour laquelle il est maintenant le capitaine, a-t-il dit. C’est le conseil qu’Hank [Henrik Sedin, le prédécesseur d’Horvat] m’avait refilé et c’est le plus important que je puisse donner. "Apprécie le tout, tu es le capitaine d’une équipe canadienne de la Ligue nationale qui mise sur un groupe de partisans qui aime vous voir gagner des matchs. Certes, ils seront durs avec vous si vous perdez".»