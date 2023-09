LNH : le capitaine des Sénateurs déborde d’optimisme

Le camp d’entraînement des Sénateurs d’Ottawa se mettra en branle la semaine prochaine et leur capitaine Brady Tkachuk a hâte d’amorcer le boulot avec la ferme intention d’effacer les déceptions du passé.

Présent mardi à une activité médiatique de la Ligue nationale de hockey à Las Vegas, le numéro 7 espère participer aux séries pour la première fois de sa carrière au printemps 2024. Celui qui affiche 359 matchs de saison régulière au compteur a vu les siens manquer les rendez-vous éliminatoires dans chacune de ses cinq campagnes en carrière. La fin de parcours prématurée en 2022-2023 a laissé un goût âcre à tous dans la capitale fédérale, puisque le directeur général avait procédé à des acquisitions importantes durant les mois précédents.

Or, Tkachuk a des ambitions nettement plus élevées cette année. Il a d’ailleurs renoué avec ses coéquipiers au début du mois afin de peaufiner sa préparation.

«Je suis vraiment excité. Ce fut un long été et j’espère qu’il s’agit de notre dernier. Ce fut bien de revenir en ville et de patiner avec les gars. J’ai vu tout le boulot abattu pendant l’été par ce groupe», a-t-il affirmé au quotidien «Ottawa Sun».

«Le niveau d’enthousiasme des joueurs est élevé et ils sont prêts pour l’année qui s’en vient, a-t-il ajouté sans trop vouloir mettre de pression sur ses comparses. L’objectif est de franchir la prochaine étape. Cette fois, ce qui nous rend différents et particuliers, c’est notre confiance d’y arriver. C’est cet espoir qu’on a individuellement. Avec le travail accompli cet été et ce que nous ferons collectivement, on peut réussir.»

Une source d’inspiration très proche

Estimant que le désarroi du dernier calendrier régulier a fait ouvrir bien des yeux dans le vestiaire, l’attaquant a pu vivre la frénésie des séries en Floride quand il a assisté aux prouesses de son frère Matthew, qui a aidé les Panthers à atteindre la finale. Et il a pris des notes.

«Voir à l’œuvre Matthew dans ce chemin en éliminatoires a généré beaucoup de motivation en moi afin d’offrir cela à la ville d’Ottawa, a-t-il avoué. Comme groupe, nous avons vécu plusieurs moments difficiles et nous souhaitons réaliser nos rêves ensemble. Nous savons tous ce qu’il faut et on doit y parvenir. [...] Honnêtement, je ne crois pas que d’autres individus, hormis ceux se trouvant dans notre vestiaire, ont à connaître ce qu’on veut réussir. Nous comptons les jours, les heures et les minutes qui restent avant d’entamer le travail, parce que c’est tout ce que nous voulons.»