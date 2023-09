Au cœur d'une séquence difficile de trois revers, les Alouettes tentent de garder le moral à l'entraînement.

L'équipe s'est inclinée 39-10 face aux Argonauts de Toronto samedi dernier et se prépare à nouveau à affronter la formation de la Ville Reine, vendredi, mais cette fois au Stade Percival-Molson.

«Je sais que nous sommes meilleurs que ce que nous avons montré samedi», a indiqué l'entraîneur-chef Jason Maas, mercredi à l'entraînement.

«Nous devons mieux jouer dans les trois phases. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut apprendre de cette défaite.»

Après avoir connu une bonne première moitié de saison, l'équipe est clairement dans un passage à vide, elle qui vient de subir des échecs face aux trois puissances de la LCF, les Blue Bombers, les Lions et les Argonauts.

«Si on fait abstraction de la fiche, j'aime le niveau de compétitivité de l'équipe et son énergie. Les joueurs sont soudés et les bons résultats vont finir par revenir avec cette attitude.»

La discipline avant tout

Pour espérer vaincre la machine des Argos vendredi, les moineaux devront être plus disciplinés. Samedi dernier, l'équipe a écopé de neuf pénalités pour 101 verges de perte et elle a surtout été privée des services de son receveur Austin Mack expulsé après avoir eu maille à partir avec le demi défensif Qwan’tez Stiggers.

«C'est correct de vouloir riposter, mais il y a une façon de le faire sans prendre de punition. Il faut être en mesure de mieux contrôler nos émotions», a fait savoir le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage.

LESTAGE -

«On ne veut pas que le même scénario se reproduise. Il faut jouer intelligemment et mieux protéger le ballon pour ne pas donner des jeux gratuits à l'autre équipe.»

Les renforts arrivent

Keion Julien-Grant pourrait effectuer un retour au jeu vendredi. Le receveur a connu un excellent départ avec les moineaux avant de subir une blessure à une main qui lui a fait manquer six rencontres.

Avery Williams, Dionté Ruffin et Sean Jamieson pourraient aussi être de retour dans la formation.

Le porteur de ballon William Stanback est toujours un cas incertain pour vendredi, lui qui est ennuyé par une blessure à la main droite. Une décision sera prise dans son cas avant la rencontre.