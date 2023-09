La retraite pour Josh Bailey

L'heure de la retraite a sonné pour Josh Bailey.

Ce dernier a annoncé sa décision dans un texte publié sur le site The Players' Tribune, mercredi.

«Au cours des derniers mois, il y a eu des moments qui m'ont amené à faire une pause. Je pense que ce qui m'a frappé le plus, c'est quand j'ai réalisé que je devais fermer le chapitre. Toutes les choses que j'ai pu vivre dans l'uniforme des Islanders ne sont désormais plus que des souvenirs. Même si ça me rend parfois émotif, je garderai ça avec moi pour toujours.»

Le neuvième choix au total du repêchage de 2008 aura disputé 15 saisons, toutes avec les Islanders de New York, au cours de sa carrière dans la LNH.

Bailey termine son parcours avec un total de 184 buts et 580 points en 1057 matchs.

Il avait montré des signes de ralentissement, la saison dernière, en ne récoltant que 25 points en 64 rencontres.

Les Islanders avaient alors pris la décision de se débarrasser de son contrat en l'échangeant aux Blackhawks de Chicago.

Ces derniers ont préféré racheter le pacte, plutôt que de lui faire une place dans l'équipe.