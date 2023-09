À TVA Sports: Canada c. Italie

La formation canadienne entreprendra, mercredi, la défense de son titre de la Coupe Davis alors qu'il croisera le fer avec l'Italie, mercredi à Bologne, dans le cadre de la phase de groupes des finales de ce tournoi par équipe.

Voyez le duel entre l'Italie et le Canada, en ce moment, à TVA Sports.

Le Canada est dans le groupe A avec l'Italie, le Chili et la Suède.

La phase de groupes est composée de 16 équipes réparties en quatre groupes. Les deux meilleures équipes de chaque section avanceront au tournoi final, à Malaga, en Espagne, au mois de novembre.

Le capitaine Frank Dancevic a sélectionné Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Vasek Pospisil et Kelsey Stevenson pour représenter le pays unifolié.

L'Italie, elle, est composée de Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori et Simone Bolelli.

Le premier match de la rencontre opposera Sonego à Galarneau. Puis Diallo affrontera Musetti. Et finalement Bolelli et Vavassori croiseront le fer avec Pospisil et Galarneau.