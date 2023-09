CF Montréal : un joueur suspendu à vie... dans une ligue amateur de Laval

Le milieu de terrain du CF Montréal Matko Miljevic s’est mis dans de beaux draps en allant jouer des matchs sous un autre nom dans une ligue de soccer amateur de Laval et en y provoquant du grabuge.

Le site danslescoulisses.com a rapporté mercredi matin cette nouvelle. En manque de temps de jeu dans la Major League Soccer (MLS), l’Argentin aurait accepté l’invitation d’un ami pour jouer avec le Rage, un club de la Ligue québécoise de soccer calcetto (QCSL).

Dans ce circuit, les rencontres se jouent sur un terrain synthétique avec des bandes semblables à une patinoire de hockey. On y joue à six contre six, et ce, depuis la fondation en 1994.

Miljevic aurait disputé trois matchs entre le 18 juillet et le 15 août, marquant au passage six buts, avant que les dirigeants du circuit amateur ne découvrent la supercherie. Il évoluait sous un faux nom, «Matko Milojevic» selon le site web de la QCSL, lorsqu’il a été confronté par les responsables. Ceux-ci lui auraient demandé de dévoiler sa véritable identité pour continuer à jouer au sein de la ligue, mais il a plutôt décidé de ne pas disputer la rencontre suivante.

Toujours selon le site québécois, le jeune homme de 22 ans a assisté à un autre match pour aller soutenir son ami. Les esprits se seraient échauffés et Miljevic aurait craché sur un joueur et l’aurait frappé au visage.

«Matko Milojevic», photo à l’appui, fait désormais partie de la longue liste de joueurs suspendus indéfiniment par la QCSL.

Crédit photo : Capture d'écran tirée du site qcslsoccer.com

Violation?

Contacté par téléphone, un représentant du CF Montréal a dit avoir pris connaissance de l’article de danslescoulisses.com, mais n’avait aucune information supplémentaire à dévoiler. Le fait que Miljevic soit allé jouer dans une ligue amateur pourrait constituer une violation à son contrat.

À sa troisième saison à Montréal, il n’a disputé que huit parties pour un total de 124 minutes de jeu. Sa dernière apparition remonte au 2 septembre, lorsqu’il a passé 24 minutes sur le terrain dans un revers de 4 à 2 face au Crew de Columbus.

Le CF affrontera le Fire de Chicago samedi, au stade Saputo.