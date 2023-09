748$ pour une famille de quatre au CH

Le Canadien est-il effectivement «pas mieux ou pire» que les autres équipes de la LNH concernant la hausse du prix des billets, comme l’a lancé Geoff Molson lundi matin?

C’est ce que le propriétaire du CH a répondu quand il a été questionné par Simon-Olivier Lorange, de La Presse, concernant la hausse des coûts des billets et le fait que la direction ne vise pas nécessairement les séries, mais surtout la progression.

Avec l’aide d’outils de firmes de statistiques et de groupe de recherche en marketing sportif*, j’ai essayé de vérifier si Geoff Molson disait vrai.

La conclusion, c’est qu’il n’a pas raison. Ce n’est pas du tout partout pareil dans la ligue.

Beaucoup plus chers

Oui, des équipes sont pires que le Canadien et d’autres sont mieux. Mais le Canadien fait partie des pires. Surtout quand on constate que les équipes qui ont augmenté davantage les prix ont gagné une ou des coupes Stanley dans les dernières années.

Le prix moyen d’un billet en 2022 au Canadien, c’était 143$, c’est plus cher que 25 autres clubs (tous les prix dans ce texte ont été convertis en dollars canadiens avec le taux de change applicable à la période donnée).

En 2011, année où Geoff Molson est devenu président et chef de la direction de l’équipe, c’était 92$.

À Tampa Bay entre 2011 et 2022, les billets sont passés de 39$ à 103$. L’augmentation est immense, mais le spectacle sur la glace l’est devenu aussi.

En Caroline, les prix moyens sont passés de 43$ à 80$. Au Colorado, de 42$ à 82$. Ce sont aussi des augmentations importantes qui ont un lien direct avec les performances des équipes. À Edmonton, l’effet McDavid a fait grimper les billets de 68$ à 122$.

Mais pour les équipes qui n’ont pas souvent offert un grand spectacle depuis 2011, comme le Canadien, les hausses sont bien différentes.

À Ottawa, les billets sont passés en moyenne de 63$ à 81$. À Calgary, de 70$ à 90$. À Vancouver, de 70$ à 103$. En Floride, ils ont baissé de 3$.

On se console avec Toronto

Goeff Molson peut au moins se targuer d’être moins pire que Toronto, ça, c’est clair. L’équipe qui est allergique aux victoires en série demeure l’organisation par excellence pour imprimer de l’argent, alors que le coût des billets moyens est passé de 131$ à 196$.

Pour un match au Canadien, si on compte 4 billets, deux bières, quatre liqueurs, quatre hot dog, un stationnement et deux casquettes, une soirée coûte 748$ (2022), c’est la 7e plus cher de la ligue, derrière Toronto, Vegas, Seattle et Boston, par exemple. C’était 502$ en 2011.

À Ottawa, c’est 479$, à Saint-Louis, c’est 443$ et en Floride, c’est 432$ pour donner quelques exemples d’équipes parmi les moins chères.

Si le Canadien en arrachait financièrement, certaines hausses de coûts seraient peut-être plus faciles à digérer pour les amateurs. Mais ce n’est pas le cas. Selon Forbes, en 2022, les revenus du Canadien ont été de 323 M$. Seuls les Rangers, les Kings et les Maple Leafs en ont fait un peu plus.

Si on retire les dépenses d’exploitation à ces revenus, toujours selon Forbes, le Canadien a fait 149 M$ en 2022. C’est l’équipe la plus payante après les Rangers. La moyenne dans la ligue a été de 66 M$.

Et tout ça, évidemment, c’est sans compter la valeur du Canadien qui grimpe chaque année. L’équipe valait environ 677 M$ quand Geoff Molson est arrivé en 2011. Le club vaut aujourd’hui environ 2,4 G$.

Ce n’est pas un OSBL

Tout est une question d’offre et de demande, évidemment, même si le ménage moyen québécois peut de moins en moins songer à aller au Centre Bell.

Et une équipe professionnelle n’est pas un organisme sans but lucratif. Geoff Molson est visiblement un excellent gestionnaire et n’a pas acheté l’équipe pour perdre de l’argent.

Mais quand l’objectif de faire les séries est secondaire pour une équipe aussi dispendieuse à aller voir, c’est sûr que la canette de Molson Ex à 11$ au Centre Bell est plus dur à avaler pour le fan inconditionnel qui ne peut plus se permettre d’aller voir son club.

