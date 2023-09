Une chance unique pour Clavel

Une chance unique se présentera à Kim Clavel (17-1) le 7 octobre prochain contre l’Argentine Evelin Nazarena Bermudez (18-1-1) et elle n’a pas l’intention de la laisser filer.

La boxeuse montréalaise aura alors une nouvelle chance de mettre la main sur deux titres, ceux de championne du monde des poids mi-mouches de l’IBF et du WBO.

En janvier dernier, elle avait subi sa première défaite en carrière contre la Mexicaine Yesica Nery Plata, détentrice des ceintures mondiales de la WBA et du WBC. Clavel a beaucoup appris de cette soirée.

«C’est fou, c’est le deuxième combat d’unification que j’ai cette année», a-t-elle lancé en visioconférence mardi midi.

«Je me sens plus solide, je sais à quoi m’attendre, a-t-elle précisé. C’est un combat complètement différent. C’est comme une façon de te parler à l’intérieur de toi qui est différente. Tu ne peux pas te mentir et j’ai un sacré beau discours intérieur.»

Dur camp

La boxeuse de 33 ans s’impose un long camp d’entraînement de douze semaines qui est tout sauf douillet jusqu’à maintenant.

«Je suis dans un constant inconfort à l’entraînement, admet Clavel. J’ai le poster devant mon lit avec mon plan de match écrit dessus. Je le regarde chaque matin quand je me lève et chaque soir quand je me couche.»

Son entraîneuse, Danielle Bouchard, confirme qu’elle ne ménage pas sa protégée.

«Chaque jour, on amène Kim dans une zone d’inconfort parce que ce seront dix rounds très difficiles. On commence à voir le résultat du travail qu’on a effectué. Il reste 26 jours qui sont très importants.

«On a des objectifs très précis même dans les journées de repos. Dans les 26 jours qui restent, Kim doit faire attention à chaque petit détail.»

