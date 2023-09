Un conseil qui a grandement marqué Carey Price

BROSSARD - Il y a quelques années, alors qu’il traversait une séquence plus difficile, Carey Price a eu une bonne discussion téléphonique avec Ken Dryden. L’ancien gardien étoile des Canadiens lui a alors donné un conseil.

«Il m’a fortement suggéré de mettre mes énergies sur les choses que je pouvais contrôler, de travailler le plus fort possible et d’essayer d’oublier le reste, s’est rappelé Price, mardi, à l’occasion d’une conférence de presse annonçant son association en tant qu’ambassadeur avec CFMOTO Canada. Cette conversation m’a aidé, car elle m’a permis de savoir ce que je devais faire pour que les choses se passent bien. J’ai, après coup, mieux cerné les aspects sur lesquels je devais me concentrer. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu cet échange avec lui.»

Cette confession du no 31 n’est pas banale, car elle a fait suite à une question lui demandant «le plus beau conseil qu’il ait reçu en tant que joueur du CH».

Et Price le reconnaît : des conseils, il en a reçu des tonnes au fil de son glorieux passage devant la cage des Canadiens.

«Il peut être le gardien no 1 des Canadiens»

Mais ce passage, a lui-même reconnu l’athlète de 36 ans, est maintenant terminé, «à moins d’un miracle».

Son satané genou, celui qui le fait souffrir depuis si longtemps, n’est tout simplement pas guéri. Et Price a bien voulu en faire la démonstration aux membres de la presse via des exemples très révélateurs.

Résultat: c’est Samuel Montembeault qui devrait logiquement démarrer la prochaine saison en tant que gardien no 1 des Canadiens.

Crédit photo : Photo Joël Lemay, Agence QMI

Si certains doutent toujours de la viabilité de ce plan sur le long terme, Price, lui, s’est montré très confiant envers les aptitudes du portier québécois.

«Il peut être le gardien numéro un du Canadien de Montréal. Je n’ai pas travaillé beaucoup avec lui, mais j’ai appris à le connaître depuis deux ans. Sam a une bonne attitude envers tout et il a aussi une bonne fondation. À mes yeux, il a la personnalité pour jouer dans un marché comme ici.

«Tu peux devenir numéro un dans la LNH à n’importe quelle étape, a poursuivi le cerbère le plus victorieux de l’histoire du Tricolore. Ça dépend surtout de ton niveau de constance. C’est une période excitante dans sa carrière.»

Le plus beau souvenir de Price en bleu, blanc et rouge

Entendre Carey Price qualifier un retour au jeu «d’impensable» et vanter ainsi les mérites de son successeur a tôt fait de plonger l’auteur de ces lignes dans la nostalgie.

Questionné à savoir quel était son plus beau souvenir dans l’uniforme bleu, blanc et rouge, le natif d’Anahim Lake y est allé de cette réponse.

«Il y en a plusieurs, mais je dois évoquer notre présence en finale de la coupe. Voir les gens aussi excités dans la rue est quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie.»

Après Dryden, Price

Depuis cette fameuse finale de 2021, beaucoup de choses ont changé dans l’entrouage de la Sainte-Flanelle. Les nouveaux patrons Kent Hughes et Jeff Gorton ont notamment entamé un processus de reconstruction (mot que le propriétaire Geoff Molson a lui-même prononcé!) et ont décidé de miser la jeunesse.

Que pense Price de ce virage à 180 degrés?

«Quand tu jettes un œil à l'alignement, tu constates que le futur est beau. Je trouve que les dirigeants ont fait du beau boulot pour s’assurer d’intégrer de beaux espoirs à l’organisation. Il faudra maintenant suivre leur développement.»

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

À Montréal, ces jeunes joueurs évoluent/évolueront dans un marché où la pression est omniprésente.

«Il est plus compliqué qu’avant, avec les réseaux sociaux, de faire le vide et d’éviter les distractions, reconnaît Price. Mais ils doivent mettre leurs énergies sur les éléments qu’ils peuvent eux-mêmes changer, modifier.»

Signe que le temps file à une vitesse folle, Carey Price utilise maintenant le conseil lui ayant été transmis il y a plusieurs années par Ken Dryden en guise de recommandation principale pour la relève du club. Comme quoi les anciens, malgré ce qu'en disent certains, peuvent avoir une grande importance.

Et «à moins d’un miracle», Carey Price en est maintenant un.