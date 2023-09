Shane Wright obtient une faveur

La demande de Ron Francis aurait été acceptée.

Selon The Seattle Times, le directeur général du Kraken a convaincu la Ligue nationale de hockey (LNH) et la Ligue junior de l’Ontario (OHL) d’accorder une exception à Shane Wright pour qu’il puisse jouer exclusivement dans la Ligue américaine (LAH) s’il ne parvient pas à se tailler un poste avec l’équipe.

La saison dernière, Wright a dû se rapporter aux Spitfires de Windsor (OHL) après avoir disputé ses huit premiers matchs dans le circuit Bettman.

L’attaquant de 19 ans, sélectionné au quatrième rang au total au repêchage de 2022, a amorcé la campagne 2022-2023 avec le Kraken. Il a amassé un but et une aide (voyez son but dans la vidéo ci-dessus).

Wright a aussi joué cinq parties avec les Firebirds de Coachella Valley (LAH) à l’automne, avant de prendre part au Championnat mondial junior avec le Canada. Il a ensuite été envoyé dans l’OHL, où les Spitfires ont fait son acquisition des Frontenacs de Kingston en retour de deux joueurs et de sept choix au repêchage.

Après l’élimination des Spitfires, Wright est retourné avec les Firebirds pour les séries. Il a récolté neuf points en 24 matchs.

La LNH a une entente avec la Ligue canadienne de hockey (LCH) concernant les joueurs d’âge junior. Normalement, ceux-ci doivent être cédés à leur club dans la WHL, l’OHL ou la LHJMQ s’ils n’évoluent pas dans la LNH.