Quand la lune de miel tourne au cauchemar

Je suis en deuil.

De tout ce qui aurait pu arriver, les Jets se font laver par les Bills, les Jets perdent sans marquer un point, Aaron Rodgers oublie de venir au stade parce qu'il a trop bu d'ayahuasca.

Voyez la capsule d'Arnaud Gascon-Nadon, qui résume la semaine numéro 1, ci-dessus.

Ce qui ne pouvait pas arriver, ce que les scripts de la NFL ont copié de George R.R. Martin du Trône de Fer, d'un sadisme et d'un affront à cette journée de commémoration du 11 Septembre, Aaron Rodgers «Le Grand» se blesse pour ce qui sera une blessure qui mettra un terme à sa saison et peut-être à sa carrière.

Je me suis senti exactement comme un soir de juin 2013 dans ma chambre en regardant le «Red Wedding». J'ai failli lancer ma manette par la fenêtre... d'une tristesse infinie.

C'est un Zach Wilson sans manche et biceps au grand vent, au grand désarroi de tous les fans des Jets, sauf moi, qui est entré dans le match après trois jeux et qui a finalement mené les Jets à une superbe victoire en prolongation. Mené c’est peut-être un grand mot...mais bon.

J'aime Zach Wilson quand même. Je sais, je suis un optimiste.

Ce fut vraiment une fin de semaine remplie de surprises.

Une victoire des Rams dans laquelle on comprend mieux pourquoi Matthew Stafford n'arrivait pas à se rappeler des noms de ses coéquipiers dans le camp d'entraînement quand on regarde ses deux meilleurs receveurs : Puka Nakua et Tutu Atwell. On lui pardonne.

Une victoire écrasante des 49ers sur les Steelers, que plusieurs experts voyaient en séries cette année, dont moi. Ce n'est toutefois pas fini pour les Steelers, qui peuvent compter sur une excellente équipe et un excellent groupe d'entraîneurs.

Joe Burrow, qui a probablement trop nagé dans sa nouvelle piscine en or, est arrivé au match contre les Browns de Cleveland avec les poches pleines et est reparti bredouille en ne complétant que 14 de ses passes pour 82 verges. Attendons une semaine de plus pour émettre une opinion sur les Bengals, ils sont excellents, ce n'est encore que la semaine 1.

Je tiens rancune aux scripts de la NFL aujourd'hui, je suis en deuil, je m'en allais en lune de miel, et la personne qui devait m'accompagner ne s'est jamais présentée... j’ai le coeur brisé.

On m'a dit qu'Aaron Rodgers a d’ailleurs refusé le MRI aujourd'hui et est plutôt en route pour le Pérou... il pourrait être de retour dans quelques semaines... On garde un œil là-dessus...

À la semaine prochaine pour un prochain résumé de la semaine !