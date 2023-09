LNH: le propriétaire des Sabres accusé de racisme

Le propriétaire des Sabres de Buffalo, Terry Pegula, est accusé d’avoir fait un commentaire raciste à l’endroit des joueurs noirs de la NFL.

Le milliardaire, qui est aussi le propriétaire des Bills de Buffalo, est cité dans une poursuite qu’a déposée le journaliste Jim Trotter contre la ligue.

Trotter affirme que Pegula au dit que «si les joueurs noirs n’aiment pas ça ici, ils devraient retourner en Afrique et voir comment c’est mauvais là-bas».

Le propriétaire aurait émis ce commentaire en lien avec les gestes posés par les footballeurs pour manifester contre les injustices raciales. Le plaignant a indiqué avoir informé la NFL de la remarque de Pegula, mais qu’aucune mesure n’a été prise par la suite.

Celui qui possède les Bills et les Sabres a fait une déclaration où il affirme que ce qu’avance Trotter est «complètement faux».

«Je suis horrifié que quelqu’un m’associe à des allégations de cette nature, a dit Pegula. Le racisme n’a pas sa place dans notre société et je suis dégoûté que mon nom soit associé à cette poursuite.»

Le journaliste poursuit le circuit Goodell pour discrimination et congédiement abusif, lui qui œuvrait pour la ligue dans les dernières années. La NFL a pour sa part indiqué que le contrat de Trotter était tout simplement terminé et qu’elle ne pouvait plus se permettre de le garder parmi son équipe.

À la fin du mois d’août, Pegula a annoncé qu’il prenait la présidence de son équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), séparant ainsi les activités de celle-ci et de celles des Bills.

L’homme de 72 ans a acheté les Sabres en février 2011 pour un montant de 189 millions $. Trois ans plus tard, il a mis la main sur les Bills pour une somme de 1,4 milliard $. Il possède aussi les Americans de Rochester (Ligue américaine de hockey) et les Bandits de Buffalo (National Lacrosse League).