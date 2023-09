CH: il faudra encore être patient

Publié aujourd'hui à 09h35

Mis à jouraujourd'hui à 09h35

La question à 100 $. Même le premier ministre François Legault l’a posé lundi. Est-ce que les Canadiens vont participer aux séries?

Je ne détiens pas la vérité absolue, mais selon moi la réponse est non.

Je crois qu’il y a deux certitudes présentement dans l’environnement de l’équipe : Nick Suzuki et Cole Caufield. Pour tout le reste, cela demeure abstrait.

Plusieurs joueurs ont encore besoin de millage afin de déterminer leur vraie valeur.

En attaque, Kirby Dach ou Alex Newhook sont de parfaits exemples. Sont-ils offensifs ou défensifs? Sont-ils meilleurs à l’aile ou au centre? Peuvent-ils jouer un rôle de premier plan ou pas? Personne ne le sait, même pas la direction.

Les jeunes nous ont démontré de belles choses, mais il n’y a aucune assurance puisque la guigne de la deuxième saison pourrait les frapper de plein fouet. Arber Xhekaj sera attendu de pied ferme par les autres équipes, Juraj Slafkovsky devra démontrer une progression importante dans son jeu et Rafaël Harvey-Pinard devra faire sa place dans une équipe en santé. Kaiden Guhle est le seul pour qui je n’ai aucune inquiétude.

Devant le filet, il n’y a rien d’assuré non plus. Y aura-t-il un gardien numéro un? Samuel Montembeault peut-il poursuivre la belle progression affichée dans son jeu l’an passé? Jake Allen peut-il simplement demeurer en santé? Et Cayden Primeau est-il un gardien qui appartient à la LNH? Beaucoup de questions.

Chez les vétérans, il y en a beaucoup qui ont des choses à prouver. Christian Dvorak, Josh Anderson, Sean Monahan, Brendan Gallagher et Joel Armia doivent tous être meilleurs et connaître de meilleures performances afin d’aider les Canadiens à progresser. Y parviendront-ils ou leurs meilleures saisons sont chose du passé? Autre question dans leur cas, seront-ils échangés?

Il ne faut pas oublier non plus que la section des Canadiens est, selon moi, la plus compétitive de la ligue. Les Maple Leafs, le Lightning, les Panthers et les Bruins sont de loin supérieurs au CH. Quant aux Sénateurs, aux Sabres et aux Red Wings, leurs jours meilleurs sont devant eux et ils aspirent à participer aux séries. Ensuite, il y a les Canadiens dans la section Atlantique.

Je vois les Canadiens terminer quelque part entre la 22e et la 30e place du classement général. La direction espère que l’équipe s’accrochera le plus longtemps possible à la dernière place donnant accès aux séries.

En 2021, l’équipe était éliminée au mois d’octobre. L’an passé, les espoirs s’étaient envolés au mois de janvier.

Et cette année? Une participation aux séries relèverait du miracle. Il faudrait énormément de magie, une équipe en santé pendant 82 matchs et il faudrait que les joueurs de l’équipe 2023-24 connaissent tous ensemble leur meilleure saison.

Mes attentes sont basses. J’espère seulement être diverti.