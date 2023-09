Canadien: une promesse de Geoff Molson aux partisans

Après deux saisons à croupir dans le fond du classement, Geoff Molson s'attend à voir sa formation prendre un pas vers l'avant en 2023-2024.

C'est du moins ce que le président et chef de la direction des Canadiens de Montréal a déclaré lors de son traditionnel point de presse en marge du tournoi de golf de son équipe, lundi.

«On veut voir de la progression. On veut voir des individus qui deviennent plus matures et qui sont prêts à compétitionner, encore plus que l'an dernier. On a eu beaucoup de blessures à nos jeunes joueurs. J'espère qu'ils vont revenir avec beaucoup d'enthousiasme pour grandir ensemble.»

Molson a également tenu à remercier les supporteurs de l'équipe de continuer à encourager les joueurs, même si les résultats ne sont pas nécessairement là. Il promet que l'attente en vaudra la peine quand ils verront le produit final.

«Nos partisans sont les meilleurs. Ils ont été très patients, jusqu'à maintenant, mais c'est possible que ça prenne plus de patience. On verra. Notre équipe est jeune, rapide et elle a beaucoup de talent. Je veux les voir se développer encore plus. Quand ils seront prêts, on va voir une équipe très excitante.»

Le grand patron des Canadiens en a profité pour réitérer sa confiance envers la direction de l'équipe.

«C'était une grande décision, il y a deux ans, de rebâtir l'équipe. On le voit à travers la LNH. Pour les équipes qui font la même chose, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Tout est possible pour cette année, mais je pense que le groupe de dirigeants veut voir la progression des individus. Je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie pour avoir une bonne équipe à long terme.»

