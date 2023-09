Oilers : voici ce qui aurait fait la différence pour Bouchard

L’arrivée du défenseur Mattias Ekholm chez les Oilers d’Edmonton a fait toute une différence, particulièrement chez son partenaire à la ligne bleue, Evan Bouchard.

Le club de l’Alberta a acquis l’arrière de 33 ans des Predators de Nashville le 28 février dernier. Le vétéran a disputé 21 parties avec les Oilers en saison régulière et 12 joutes éliminatoires.

Avant de jouer avec Ekholm, Bouchard disputait environ 18 minutes et avait maintenu une moyenne de 0,34 point par match. Il a joué 21 minutes et obtenu 0,90 point par rencontre en compagnie du Suédois.

«Quand tu as de l’expérience dans la ligue – j’y suis depuis maintenant plus d’une décennie –, c'est que tu as appris beaucoup de choses. Ce n’est pas le premier Evan Bouchard que je côtoie», a indiqué Ekholm pendant son passage à la baladodiffusion «Oilers NOW».

«Au début de ma carrière, je m’occupais seulement de ma petite affaire et je voulais devenir le meilleur joueur possible. J’ai maintenant l’impression d’avoir atteint un point où je peux avoir un impact sur d’autres gars.»

Selon Ekholm, Bouchard n’avait pas la confiance nécessaire pour utiliser ses habiletés dans la Ligue nationale.

«Il essayait d’en faire trop, a-t-il dit. Il s’est éloigné de ce qui fait de lui un bon joueur. Je devrais lui donner plus de crédit. Je crois qu’il a réalisé qu’il pouvait faire une différence offensivement, ce que peu de gars sont capables de faire dans la ligue.»

«C’était vraiment plaisant de jouer avec lui. Je trouve qu’il a accompli du bon boulot et qu’il a éclos quand j’étais là.»

Bouchard peut donc dire merci à Ekholm, puisqu’il a paraphé un contrat de deux ans, d’une valeur de 7,8 millions $, cet été.