Novak Djokovic de retour au sommet

Au lendemain de sa victoire à l'US Open, qui lui offre un record de 24 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic signe un autre record en reprenant lundi la tête du classement ATP, qu'il occupe pour la 390e semaine de sa carrière.

La progression la plus spectaculaire du Top 50 est l'oeuvre du surprenant demi-finaliste de Flushing Meadows Ben Shelton. L'Américain de 20 ans, éliminé par Djokovic, entre dans le Top 20 en bondissant de la 47e à la 19e place, soit un gain de 28 positions.

Le Serbe de 36 ans reprend donc la place de numéro un à l'Espagnol Carlos Alcaraz, l'autre demi-finaliste de New York, défait par le Russe Daniil Medvedev. «Djoko» va ainsi passer sa 390e semaine - soit l'équivalent de sept ans et demi - au sommet de la hiérarchie mondiale, améliorant ainsi son propre record.

Alcaraz est deuxième, et Medvedev - battu 6-3, 7-6 (5), 6-3 en finale - consolide pour sa part sa troisième place au classement, en augmentant son avance sur son poursuivant, le Danois Holger Rune.

Derrière le quatuor de tête, l'US Open a bouleversé quelques positions dans le haut du classement: le Grec Stefanos Tsitsipas gagne deux places et occupe désormais la cinquième position devant le Russe Andrey Rublev (+2 places également).

L'Italien Jannik Sinner recule en revanche au 7e rang (-1), et le Norvégien Casper Ruud chute du 5e au 9e rang.

L'Allemand Alexander Zverev, qui était 12e, refait son entrée dans le Top 10 en 10e position, d'où il éjecte l'Américain Frances Tiafoe, qui recule d'un cran.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime gagne une place et est 14e.

Classement ATP

Novak Djokovic (SRB) 11.795 points (+1) Carlos Alcaraz (ESP) 8.535 (-1) Daniil Medvedev (RUS) 7.280 Holger Rune (DEN) 4.710 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.615 (+2) Andrey Rublev (RUS) 4.515 (+2) Jannik Sinner (ITA) 4.465 (-1) Taylor Fritz (USA) 3.955 (+1) Casper Ruud (NOR) 3.560 (-4) Alexander Zverev (GER) 3.030 (+2) Frances Tiafoe (USA) 2.690 (-1) Alex de Minaur (AUS) 2.685 (+1) Tommy Paul (USA) 2.660 (+1) Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.340 (+1) Karen Khachanov (RUS) 2.135 (-4) Hubert Hurkacz (POL) 2.035 (+1) Cameron Norrie (GBR) 1.985 (-1) Lorenzo Musetti (ITA) 1.925 Ben Shelton (USA) 1.735 (+28) Grigor Dimitrov (BUL) 1.735 (-1

Sabalenka déloge Swiatek et devient N.1 mondiale

Malgré sa défaite en finale de l'US Open samedi, la Bélarusse Aryna Sabalenka prend pour la première fois de sa carrière la tête du classement WTA lundi, mettant fin à la longue domination de la Polonaise Iga Swiatek.

Cela faisait en effet près d'un an et demi, depuis le 4 avril 2022, que Swiatek, 22 ans, dominait le circuit, soit 75 semaines consécutives. Il s'agit du troisième règne le plus long de l'histoire du tennis féminin, après ceux de l'Allemande Steffi Graff (186 semaines) et de la Suissesse Martina Hingis (80).

Aryna Sabalenka, 25 ans, devient elle pour la première fois N.1 mondiale après avoir occupé la deuxième place depuis le 30 janvier.

Un nouveau statut qui consolera un peu la Bélarusse, battue samedi à Flushing Meadows par l'Américaine Coco Gauff (2-6, 6-3, 6-2), qui atteint pour sa part le meilleur classement de sa jeune carrière en grimpant sur le podium (3e).

En remportant à 19 ans son premier titre du Grand Chelem, Gauff gagne en effet trois places, et dépasse ainsi la 4e place qu'elle avait occupée en octobre dernier.

A l'issue de l'US Open, plusieurs autres mouvements sont enregistrés au sein du Top 10.

L'Américaine Jessica Pegula, éliminée en huitièmes de finale, perd deux places (5e), tout comme la Tunisienne Ons Jabeur (7e).

La Grecque Maria Sakkari prend la 9e place (-1) alors que la Français Caroline Garcia, éliminée d'entrée à New York, poursuit sa glissade - elle est désormais 10e (-3) juste devant une autre Américaine, Madison Keys (+6), passée tout près de la finale à l'US Open.

La Tchèque Marketa Vondrousova, quart de finaliste du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, grimpe de son côté de trois places, au sixième rang.

La Canadienne Bianca Andreescu est 64e. La Québécoise Leylah Fernandez est 74e.

Classement WTA