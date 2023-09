LNH : Gabriel Landeskog refuse d’abandonner

Même s’il manquera une deuxième saison consécutive en raison de ses problèmes au genou droit, le capitaine de l’Avalanche du Colorado, Gabriel Landeskog, envisage un retour en séries éliminatoires.

Le Suédois de 30 ans a subi une transplantation de cartilage en mai et a disputé son dernier match de la Ligue nationale de hockey lors de la finale de la Coupe Stanley 2022. Depuis le triomphe des siens auquel il a contribué, il a été contraint de demeurer éloigné de la patinoire. En revanche, le directeur général des «Avs», Chris MacFarland, garde espoir.

«Nous espérons. Il y a tellement d’étapes à franchir et c’est ainsi difficile d’indiquer une date de retour, a-t-il admis au site The Athletic. Cependant, ça fait quatre mois qu’il suit sa remise en forme et il va extrêmement bien. Il ratera la campagne, mais je ne parierais pas contre lui ensuite. S’il existe quelqu’un qui pourra composer avec un enjeu comme celui-là avec la bonne attitude et de la détermination, c’est bien lui. Il est notre viking.»

Un gros morceau

Avec Landeskog en pleine forme dans la formation, le Colorado pourrait de nouveau atteindre les plus hauts sommets, selon ce que les propos du DG laissent croire. Après tout, le vétéran compte 248 buts en 738 parties en carrière et a conservé sa touche offensive.

«Nous le manquons tellement à divers égards. C’est non seulement en termes de buts et de mentions d’aide, ou sur le jeu de puissance et en infériorité numérique, mais également sa présence dans le vestiaire. Il est l’un de nos gars-baromètres en ce qui touche l’émotion», a décrit MacFarland.

Néanmoins, la pente est abrupte à remonter pour celui étant passé sous le bistouri trois fois en l’espace de 15 mois. La première a eu lieu en mars 2022 et la suivante, en octobre de la même année. Il en sera à la troisième année d’un contrat de huit ans dont la valeur annuelle moyenne est de 7 millions $. Son nom demeurera sur la liste des blessés à long terme.