Tournoi de golf du CH : 10 moments marquants

Que nous réserve la saison 2023-2024 du Canadien de Montréal? Possiblement la même chose que l'an passé: une équipe composée de jeunes joueurs excitants à regarder, mais dont le manque d'expérience viendra à bout des espoirs pour les séries éliminatoires.

D'ailleurs, le Tricolore donnera le coup d'envoi officiel à cette campagne en tenant son traditionnel tournoi de golf, ce matin, au club de golf Laval-sur-le-Lac. Ce tournoi de golf qui nous rappelle, année après année, qu'il ne faut pas repartir de l'événement en misant sa maison sur des prédictions entendues au cours de la journée.

Quand vous verrez Jeff Gorton, Kent Hughes, Martin St-Louis et les joueurs du Canadien défiler un à un devant la horde de journalistes venus à leur rencontre, méfiez-vous des belles paroles. Car le tournoi de golf du Canadien a souvent été un excellent moment pour vendre du rêve ou prouver qu'on s'était carrément gouré dans l'évaluation de l'équipe. Oui, il y a eu la nomination de capitaines et d'adjoints. Toutefois, au fil des ans, il y a surtout eu des promesses non tenues.

En voici quelques exemples:

2022: Le 31e capitaine

Nick Suzuki est officiellement nommé 31e capitaine de l’équipe. Il succède à Shea Weber, dont le contrat a été échangé à Vegas au cours de l’été.

2022: Une prédiction audacieuse

«La reconstruction, c’était la saison passée. On est prêts à passer à la prochaine étape. Je pense qu’on va surprendre beaucoup de monde. On veut participer aux séries éliminatoires. Une fois dans ce tournoi, tout peut arriver.»

Joel Edmundson va à contre-courant, alors que tout le monde prédit une saison de misère au Canadien. L’équipe termine avec 68 points, un bond de 13 points par rapport à la précédente. C’est tout de même nettement insuffisant pour participer à la valse du printemps.

2019: Un vote de confiance temporaire

«J’ai confiance en ce groupe, on est en train de bâtir quelque chose de très bon. J’ai confiance en Marc [Bergevin] et son équipe. J’ai confiance qu’on va bien jouer cette année.»

Ça ne se passe pas tout à fait comme prévu pour Geoff Molson. À la fin de cette campagne, compromise en raison de la COVID-19, le Canadien se classe en séries en raison d’une refonte de la structure du tournoi (24 équipes y participent au lieu de 16). En temps normal, le Tricolore aurait raté les séries pour la quatrième fois en cinq ans.

2018: Pacioretty échangé

Marc Bergevin se présente au tournoi de golf quelques heures après avoir échangé Max Pacioretty à Vegas. Une transaction qui vient mettre un terme à la saga qui avait connu son apogée deux semaines plus tôt, lors du tournoi de golf du capitaine. Les deux hommes s’étaient donné une froide poignée de main.

2017: Meilleurs à la ligne bleue. Vraiment?

«Je crois que nous serons meilleurs. Je considère que nous avons une meilleure équipe, surtout à la ligne bleue. Nous avons acquis des joueurs avec de l’expérience et qui bougent encore mieux la rondelle.»

Avec cette déclaration, Marc Bergevin laisse tout le monde sans voix. Sans Andrei Markov et Alexei Emelin, mais avec Karl Alzner et David Schemko (!), le Canadien conclura la saison avec 71 points, 32 de moins que l’hiver précédent. À ce moment, il s’agit de la deuxième plus mince récolte dans une saison d’au moins 80 matchs.

2016: Le Paciorettygate

Depuis quelques semaines, des histoires circulent selon lesquelles Michel Therrien, lors d’une ronde de golf, aurait affirmé que Max Pacioretty était le pire capitaine de l’histoire du Canadien.

«Ce sont des propos que je n’ai jamais tenus. C’est quelque chose que je ne peux pas défendre. Je ne suis pas ici pour me défendre. C’est un gars avec qui j’aime travailler. On bâtit une relation de plus en plus étroite.»

Il n’y a possiblement pas de lien, mais Therrien perdra son poste le 12 février suivant. Le Canadien était alors au sommet de la division Atlantique.

2015: Galchenyuk vu par Subban

«Je suis excité de voir les ravages qu’il causera cette année, je crois qu’il fera un bond de géant. On sait à quel point Alex peut être bon. À vrai dire, je suis persuadé qu’il peut devenir le meilleur joueur de la LNH, peu importe sa position, il a tellement de talent.»

P.K. Subban aura des allures de devin pour la saison qui suivra. Galchenyuk touchera la cible à 30 occasions. Il s’ensuivra malheureusement le déclin que l’on connaît.

2014: Quatre adjoints

Brian Gionta s’étant entendu avec les Sabres de Buffalo au cours de l’été, on a bon espoir de voir un capitaine être élu lors du tournoi de golf. Ce sont plutôt quatre adjoints qui se présentent sur le balcon du clubhouse: Andrei Markov, Tomas Plekanec, P.K. Subban et Max Pacioretty.

«On voit une transition dans notre groupe de leaders. P. K. a évolué depuis deux ans au niveau de sa maturité. Il est devenu un bon meneur. C’est la même chose pour Max.»

- Marc Bergevin

Même si c’était la deuxième fois en cinq ans que le CH allait disputer une saison sans capitaine, c’est loin de faire l’unanimité. Surtout chez les anciens.

«Ce n’est pas normal de voir une telle situation se répéter. Les dirigeants de l’équipe auraient dû être en mesure d’identifier un capitaine. Il faut croire que ça en prend quatre pour en faire un.»

- Guy Lafleur

2012: Therrien doit patienter

En raison du lock-out qui sévit dans la LNH, les joueurs ne sont pas présents au tournoi de golf. Michel Therrien, embauché au poste d’entraîneur-chef le 5 juin, devra patienter jusqu’à la mi-janvier avant d’effectuer son retour officiel derrière le banc du Canadien.

«Je me sens un peu comme un lion en cage. J’ai hâte de sortir.»

- Michel Therrien

2011: Le cauchemar de Gomez se poursuit

«La saison dernière a été un cauchemar. Cette saison de misère est maintenant loin. Je suis prêt, je suis confiant.»

Plus haut salarié de l’équipe (7,3M$), Scott Gomez avait été limité à sept buts en 2010-2011. Il ne sera pas au bout de ces peines. Il en marquera seulement deux en 2011-2012. Son premier, le 9 février, surviendra même 369 jours après le précédent.

2009: Les excuses de Gillett

C’est officiellement le passage du flambeau. Propriétaire de l’équipe pendant les huit saisons précédentes, George Gillett cède sa place à Geoff Molson.

«Mon plus grand regret est de ne pas avoir remporté une coupe Stanley. Je m’en excuse.»

2008: Pierre Boivin voit (trop) grand

«On vise la coupe Stanley! Je ne parle pas d’attentes, mais d’objectif. On possède une riche pépinière de joueurs talentueux. Plusieurs bonnes années attendent le Canadien.»

Dans un élan d’ambition, sans doute galvanisé par les célébrations du centenaire, Pierre Boivin, le président de l’équipe, y va de cette prédiction audacieuse. Le Canadien terminera au huitième rang dans l’Est et se fera éliminer dès le premier tour.

Avec Ryan McDonagh, Max Pacioretty et P.K. Subban, repêchés en 2007, ainsi que Carey Price et Guillaume Latedresse, âgés de tout juste 21 ans, le président n’avait pas tout à fait tort en parlant de sa pépinière. Malheureusement, ça n’a jamais abouti.