Kent Hughes ouvre la porte à un ménage à trois

Le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, a ouvert la porte à un ménage à trois à la position de gardien de but pour amorcer la saison, en entrevue avec Renaud Lavoie à Laval-sur-le-Lac, lundi.

«Oui, ça pourrait arriver, a-t-il admis. Rien n’est décidé encore. On aurait des décisions à prendre sachant qu’on ne peut garder que 23 joueurs dans notre formation.»

Hughes n’a pas parlé à DeSmith directement, mais il est en communication constante avec l’agent du cerbère.

«Comme pour tous les joueurs, s’il n’est pas échangé, Casey est un Canadien de Montréal, a souligné Hughes. On veut qu’il arrive et qu’il joue à son potentiel et tente de gagner un poste.»

DeSmith a été acquis cet été par le CH dans l’échange à trois avec les Sharks de San Jose et les Penguins de Pittsburgh impliquant Erik Karlsson.

Il écoule cette saison la dernière année d’un contrat de deux ans et d’une valeur annuelle moyenne de 1,8 million $.

Qu’un jeune se lève!

Hughes n’a pas d’attentes concrètes par rapport à la position du Tricolore au classement la saison prochaine. Il surveillera étroitement la progression des jeunes joueurs de l’organisation.

«On est excités de voir les jeunes, de voir qui va prendre la balle», a-t-il fait savoir.

Le message est clair. Le jeune joueur qui se lèvera aura une chance de se faire valoir. Or, ne pensez pas que le CH entamera cette saison avec le désir de croupir dans les bas-fonds afin d’obtenir les meilleures chances de repêcher Cole Eiserman ou Macklin Celebrini.

«Mais en même temps, on veut gagner des matchs, a précisé Hughes. On n’arrive pas ici pour dire que l’objectif est de terminer en dernière place.»

Voyez l'entrevue complète avec Kent Hughes dans la vidéo ci-dessus.