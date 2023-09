Jeux de Paris: LeBron James veut y être

LeBron James a bien l’intention d’être de l’équipe américaine de basketball aux Jeux olympiques de Paris et il a même déjà commencé à recruter d’autres vedettes de la NBA.

C’est ce qu’a appris le site The Athletic lundi. Il s’agirait d’une première participation aux Olympiques pour James depuis les Jeux de Londres en 2012. Il était aussi à ceux d’Athènes (2004) et de Pékin (2008). L’homme de 38 ans possède deux médailles d’or et une médaille de bronze.

James aurait demandé à Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum et Draymond Green d’être de la partie dans la mégalopole française.

L’intérêt de James a été révélé au lendemain de la défaite des États-Unis contre le Canada dans le match pour la médaille de bronze à la Coupe du monde de basketball.