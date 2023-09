Jeff Gorton donne une mise à jour sur le dossier Logan Mailloux

La voie est libre pour que le défenseur des Canadiens de Monréal Logan Mailloux puisse évoluer dans la Ligue nationale de hockey. Toutefois, il aura quand même fort à faire pour se tailler une place avec le Tricolore.

Et s’il ne réussit pas, il pourra porter les couleurs du Rocket de Laval.

«Logan est au camp. Nous avons eu une rencontre avec la Ligue et tout s'est bien passé, a souligné le vice-président exécutif, opérations hockey, de l’équipe, Jeff Gorton, lundi matin, en marge du tournoi de golf de l’équipe.. La Ligue nous a dit que s'il réussit à se tailler une place dans la LNH, que nous nous reparlons. La Ligue m'a dit qu'il est en bonne posture [...] Ça ne sera pas un problème lorsque son temps sera venu.»

«[...] Nous avons déjà parlé avec la LAH et il pourra jouer dans ce circuit, Nous travaillons avec eux.»

«Nous devons faire les mêmes choses que nous avons faites avec la LNH, pour la LAH, dans le sens de ce qu’il (Mailloux) a fait et qu’il continue à faire.»

Gorton est optimiste par rapport à la courbe de progression de l’équipe, surtout en ce qui a trait aux jeunes joueurs de l’organisation.

«J’ai le sentiment que nous avançons et que nous nous approchons (du but), a continué Gorton. C’est un travail continuel. Je suis vraiment excité par tous nos joueurs et où nous allons. Le produit n’est pas fini, nous le savons tous.

«Ce que je dis souvent dans les rencontres avec les joueurs est : «quelle est la prochaine étape ». Pour moi, dans les prochaines semaines, nous aurons le camp des recrues. Qu’est-ce qui se passera? Qui se démarquera? À quel point se sont-ils améliorés? C’est ce qui se passe en ce moment.»

S’armer de patience

La route vers les séries éliminatoires sera ardue et les amateurs devront s’armer de patience. Mais, selon Gorton, l’avenir semble rose à Montréal.

«Il n’y a pas beaucoup de joueurs dans notre équipe qui ont atteint leur plein potentiel, a confié Gorton. En tant que partisan, notre équipe est jeune et n’a pas atteint son apogée. Alors c’est une bonne raison pour être patient.»

Gorton est d’ailleurs toujours aussi confiant que Martin St-Louis est la personne parfaite pour permettre aux jeunes joueurs d’atteindre leur plein potentiel, et ce, même si l’embauche du Québécois a fait écarquiller bien des yeux il y a un an et demi.

«Il était la bonne personne pour le poste en raison de notre philosophie de développer nos jeunes joueurs et de la manière dont il voit le jeu, a indiqué Gorton. Pour nous, c’était un fit. Bien sûr, certains étaient surpris, mais pour moi, ça serait difficile de dire que c’est une surprise. Certaines personnes dans la vie ont du succès, il est l’une de ces personnes. »

À voir dans la vidéo ci-dessus.