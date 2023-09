«Je ne suis pas capable de me traîner les bottines» - Rafaël Harvey-Pinard

Rafaël Harvey-Pinard se prépare pour un camp d'entraînement important.

Après avoir marqué 14 buts en 34 matchs avec les Canadiens de Montréal en 2022-2023, le Québécois veut prouver qu'il n'était pas un feu de paille.

C'est du moins ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Renaud Lavoie, en marge du tournoi de golf de la formation montréalaise, lundi.

«Je l'ai répété plusieurs fois pendant l'été. J'ai montré que j'étais capable de jouer dans la LNH. J'ai acquis beaucoup d'expérience, mais je vais me donner à 200% pour faire ma place de façon permanente.»

L'ancien des Huskies de Rouyn-Noranda et des Saguenéens de Chicoutimi assure qu'il ne changera rien de la recette qui lui a permis d'obtenir du succès jusqu'à maintenant.

«Je ne suis pas capable de me traîner les bottines. C'est vraiment dans mon identité. Quand j'embarque sur la patinoire, je me donne à fond.»

Harvey-Pinard refuse également de voir plus loin que le début du camp d'entraînement.

«Honnêtement, j'essaie de ne pas me faire des objectifs à long terme. C'est plus à court terme. Je veux vraiment me concentrer sur le camp d'entraînement. Je ne veux pas voir trop loin. Je veux solidifier mon poste dans l'alignement.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.