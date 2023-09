«Je me sens mieux qu’avant» - Caufield

Cole Caufield a eu beaucoup de temps entre les mains dans les derniers mois. Sa saison a pris fin au mois de janvier en raison d’une opération à une épaule et le processus de réhabilitation s’est poursuivi au cours de l’été.

Son fait saillant de la pause estivale?

«Je suis allé à un concert de Taylor Swift, c’est assez cool!», s’est exclamé le petit franc-tireur au tournoi de golf des Canadiens de Montréal à Laval-sur-le-Lac, lundi.

En théorie, Caufield est dans une forme supérieure à celle de la saison dernière, au cours de laquelle il a tout de même récolté 36 points, dont 26 buts, en 46 matchs. L’épaule qui lui causait des ennuis est maintenant complètement guérie.

«Je suis allé en réhabilitation chaque jour pendant deux mois au terme de la saison. Je suis mieux préparé et je me sens mieux qu’avant. J’ai joué une couple de fois au golf et je dirais que l’élan en a souffert davantage que mon tir.»

Caufield a fait bien rire les membres de la presse lorsqu’un journaliste lui a fait remarquer qu’il paraissait plus costaud.

«Merci! a-t-il répliqué du tac au tac avec le sourire. Ce fut un long été.»

L’attaquant américain a également tenu de bons mots l’égard du nouveau venu Alex Newhook, qu’il a appris à connaître dans les derniers jours.

«Nous nous sommes vus pratiquement tous les jours depuis mon retour à Montréal, a mentionné Caufield. Il a fière allure sur la glace. Il amène beaucoup d’énergie, il a des ailes lorsqu’il patine.»

Voyez le point de presse complet de Cole Caufield dans la vidéo ci-dessus.