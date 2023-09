«J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire de mieux» - Nick Suzuki

Nick Suzuki est confiant que les Canadiens de Montréal peuvent faire de belles choses lors de la saison 2023-2024.

C'est du moins ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Renaud Lavoie, en marge du tournoi de golf de l'équipe, lundi.

«Honnêtement, j'aime vraiment notre équipe. On a plusieurs bons jeunes joueurs. On a aussi des bons vétérans qui ont beaucoup d'expérience. Je suis excité de voir tout ça, ensemble. On peut faire de belles choses, si on reste en santé.»

Celui qui a récolté 66 points la saison dernière se réjouit également de la nomination de Mike Matheson à titre d'adjoint au capitaine.

«Il y a plusieurs leaders dans l'équipe. Mike est certainement un gros morceau de notre défensive. Quand il est arrivé ici, il a vraiment montré l'exemple. Il était un modèle de ce que doivent être les joueurs des Canadiens de Montréal. Il a fait de l'excellent travail pour nous. C'est un excellent coéquipier et il fait tout de la bonne façon. C'est bien de l'avoir en tant qu'assistant au capitaine.»

Suzuki se sent également mieux préparé à exercer son rôle de capitaine qu'il ne l'était la saison dernière.

«Je suis vraiment mieux équipé pour être capitaine, cette année. Considérant tout ce qui est arrivé la saison dernière, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire de mieux. J'ai appris des choses, l'an dernier, et je vais pouvoir m'en servir cette saison.»

