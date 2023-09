Islanders: Zach Parisé n’y sera pas

Le directeur général des Islanders de New York, Lou Lamoriello, a indiqué ne pas avoir offert de contrat au joueur autonome de 39 ans Zach Parisé et qu’il ne serait donc pas au camp d’entraînement.

Ses propos ont été rapportés par le site The Athletic, lundi.

Le DG n’a toutefois pas exclu la possibilité que Parisé rejoigne sa formation plus tard dans la saison. Le vétéran a porté les couleurs des Islanders lors des deux dernières saisons. L’an dernier, il a touché la cible 21 fois et fourni 13 mentions d’aide pour 34 points en 82 rencontres.

En 2021-2022 et 2022-2023, Parisé a touché un salaire de base de 750 000$. Des bonis de 250 000$ lui ont toutefois été accordés pour des tranches de 10, 15 et 20 parties jouées. Or, il a participé aux 82 affrontements des siens, doublant donc sa rémunération.

Avant de se joindre aux «Insulaires», l’Américain a œuvré pour le Wild du Minnesota et des Devils du New Jersey. Il a amassé 429 buts et 450 aides pour 879 points en 1224 matchs en carrière.