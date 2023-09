Joe Burrow paralysé par les Browns

Joe Burrow est peut-être le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL, mais le quart-arrière a connu un match catastrophique dimanche à Cleveland.

Les Bengals se sont inclinés par la marque de 24 à 3, alors que Burrows a complété seulement 14 passes pour 82 verges.

DeShaun Watson a été plus efficace pour les Browns avec une passe de touché et un majeur au sol. Nick Chubb a cumulé plus de 106 verges par la course.

Mayfield surprend les Vikings

Baker Mayfield et les Buccaneers ont surpris bien des amateurs dimanche avec une victoire bien méritée au Minnesota contre les Vikings de Kirk Cousins.

Tampa Bay a signé une victoire de 20 à 17, alors que leur nouveau quart-arrière a lancé deux passes de touché.

Dans le camp des perdants, Justin Jefferson a quand même récolté 150 verges par la passe. Difficile de mettre le blâme aussi sur Cousins qui a cumulé 344 verges par la voie des airs, avec un touché et une interception.

Journée difficile pour les quarts recrus

Les partisans ont eu la chance de voir en action, Bryce Young, CJ Stroud et Anthony Richardson dimanche, mais aucun d’entre eux n’a savouré la victoire.

Tout premier choix au dernier repêchage, Young a connu un premier départ difficile dans la NFL alors que les Texans se sont inclinés par la marque de 24 à 10 contre les Falcons.

Young a complété 20 passes pour 148 verges. Il a lancé une passe de touché mais a été victime de deux interceptions.

Le pauvre quart-arrière ne pourra même pas récupérer le ballon de sa première passe de touché en carrière, puisque l’ailier rapproché Hayden Hurst s’est empressé d’envoyer le ballon chez les spectateurs.

Du côté des Falcons, le porteur Bijan Robinson a réussi son baptême avec un total de 83 verges et un majeur.

À Baltimore, CJ Stroud a vu les Texans baisser pavillon par la marque de 25 à 9 contre les Ravens. Le 2e choix au total en 2023 a lancé pour 242 verges et ajouté 20 verges par la course.

Malgré la victoire, les Ravens ont perdu un joueur clé alors que J.K. Dobbins s’est déchiré le tendon d’Achilles. Le malheur s’acharne sur Dobbins. Il avait raté l’entièreté de la saison 2021 en raison d’une blessure au genou et n’avait disputé que 8 matchs la saison dernière.

Pour sa part, Richardson a subi la défaite aux mains des Jaguars par la marque de 31 à 21. Le 4e choix au total a lancé une passe de touché en plus d’ajouter un majeur au sol.