«Je suis fier de ma performance» -Matthew Bergeron

ATLANTA | Le rêve est devenu réalité. Non seulement Matthew Bergeron a bien paru à son premier match dans la NFL comme garde partant, mais il a vécu le comble du bonheur en se délectant d’une victoire de 24-10 des Falcons face aux Panthers, à son baptême de feu à Atlanta.

Dans un vestiaire sobre après la rencontre, Bergeron avait évidemment les traits tirés, mais semblait tout de même en pleine forme physiquement. Pourtant, le choc a été physique à souhait.

Maintes fois opposé au plaqueur vedette Derrick Brown et à Deshawn Williams, la fierté de Victoriaville a souvent été l’agresseur et n’a jamais semblé intimidé par l’ampleur du défi devant lui.

«Je pense que j’ai été constant pendant tout le match. Il y a eu quelques erreurs spécifiques à la fin quand ils ont changé de fronts défensifs, mais dans l’ensemble, je suis fier de ma performance pour un premier match dans la NFL et je sais que je vais bâtir là-dessus.

«Je n’ai pas abandonné, j’ai performé et on ne m’a pas dominé. J’ai prouvé que je pouvais jouer parmi ces joueurs-là. Un premier match, ce n’est jamais parfait, mais je suis heureux de ce que j’ai accompli», a-t-il lâché avec le sourire d’un joueur satisfait.

Crédit photo : Stephane Cadorette

Une période d’ajustement

Évidemment, tout n’a pas été toujours rose, ni pour Bergeron, ni pour les Falcons. L’attaque, malgré son potentiel explosif, demeure très jeune et inexpérimentée.

Le jeu au sol a produit avec 75 verges et deux touchés pour le porteur de deuxième année Tyler Allgeier et 56 verges pour l’électrisante recrue Bijan Robinson. Le quart de deuxième année Desmond Ridder a toutefois été limité à 115 verges et une passe de touché. Il a été victime de quatre sacs, mais Bergeron n’a été responsable d’aucun d’entre eux.

«J’ai vu ça comme une période d’apprentissage. Il y a eu des bons jeux et des mauvais jeux. Il faut juste corriger les erreurs reliées à ma technique. Ce match-là va me permettre de bâtir ma confiance pour les 16 prochains matchs», a affirmé Bergeron.

«On est une équipe physique qui court beaucoup la balle. Après une game comme ça, on se sent un peu magané, mais on les installations ici pour se soigner. Comme je n’ai plus de cours, j’aurai le temps de prendre soin de mon corps», a-t-il poursuivi.

Crédit photo : Brandon Magnus/Atlanta Falcons

Des cadeaux de la défense

En tout, six séquences offensives ont généré moins de 10 verges. Les Falcons ont toutefois été opportunistes en inscrivant leurs 17 premiers points à la suite de revirements provoqués en défense par le nouveau venu, le maraudeur Jessie Bates.

Après la première de deux interceptions de Bates, les Falcons n’ont eu que 17 verges à franchir pour inscrire le touché, un premier en carrière pour Robinson sur une réception de 11 verges.

Bates a récidivé en toute fin de troisième quart en provoquant un échappé à la mi-terrain. Allgeier a quelques instants plus tard inscrit son premier de deux touchés au sol, avec un Bergeron en état de grâce qui l’a rejoint pour célébrer.

«On a marqué nos points sur les revirements et ça nous a donné une chance. C’est un sport d’équipe. Notre attaque, ça s’est moins bien passé en première demie, mais on a rebondi en deuxième demie. Je suis content de vivre cette première victoire», a commenté le Québécois, qui se réjouit de bloquer pour ce dangereux tandem au sol.

Une riche expérience

À quelques minutes du premier départ… pic.twitter.com/8B4vmZvfro — Stéphane Cadorette (@SCadoretteJDQ) September 10, 2023

Somme toute, le jeune joueur de 23 sera certainement marqué par ses premiers pas dans la NFL.

«Il y avait un peu de nervosité au départ, mais une fois le premier jeu passé, tu tombes en mode routine, puis tu roules, tu roules et tu roules. Un gars comme Derrick Brown, c’est un excellent test. C’était une bataille. Il m’a eu et je l’ai eu. De le voir devant moi à faire du thrash talk, c’était différent des années passées. C’est incroyable!», a savouré celui qui a décrit ce match comme une «période d’apprentissage.»

Chapeau, Sidy Sow!

Fait à noter, après tout, Bergeron n’a pas été le seul Québécois à devenir partant dès son premier match dans la NFL.

En Nouvelle-Angleterre, le natif de Bromont Sidy Sow a été propulsé dans le feu de l’action puisque les deux gardes, Cole Strange et Michael Onwenu, ont été contraints de déclarer forfait.

Sow, sélectionné en quatrième ronde en avril dernier par les Patriots, a donc aussi vécu son baptême, comme garde à droite.

Ce fut toute une journée pour le football québécois!