«Nous allons gagner la coupe» - Jake Sanderson

Jake Sanderson voit grand pour les Sénateurs au cours des prochaines saisons.

Même si la formation ottavienne ne s’est pas qualifiée pour les séries éliminatoires depuis 2017, le jeune défenseur croit que les Sens pourront soulever le Saint-Graal du hockey prochainement.

«La chimie que nous avons dans le vestiaire en ce moment, elle sera présente pour encore longtemps et je crois que nous allons gagner [la coupe Stanley] d’ici les prochaines années», a mentionné Sanderson plus tôt cette semaine, dans des propos rapportés par The Hockey News.

Le noyau des Sénateurs est relativement jeune, mais le directeur général Pierre Dorion a fait un excellent travail en s’assurant les services à long terme de ses jeunes vedettes.

Tim Stutzle (2031), Brady Tkachuk (2028), Drake Batherson (2027), Thomas Chabot (2028) et maintenant Sanderson (2032) sont tous liés à Ottawa pour encore plusieurs années.