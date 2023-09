LNH : un officiel pédale plus de 4000 km pour une bonne cause

Un des officiels de la Ligue nationale de hockey (LNH) Dan O’Rourke a effectué un entraînement plutôt impressionnant au cours de sa saison morte, en plus de l'avoir fait pour une bonne cause.

O’Rourke est parti de Santa Clara en Californie en vélo et il s'est rendu jusqu’à Chicago afin de ramasser des fonds pour la Fédération nationale des non-voyants.

Son aventure a été d’une durée de six semaines et elle a débuté le 27 juillet avant de se conclure mercredi. Au total, il a parcouru exactement 4 023 KM.

Un défi pour son père

L’homme de 51 ans a déclaré qu’il a décidé de relever ce défi pour son père qui est atteint d’une rétinite pigmentaire. Il s’agit d’une maladie oculaire rare qui affecte la rétine et la détériore lentement avec le temps, causant la cécité.

Son grand-père a lui aussi souffert de la même maladie.

«[Mon père] a décidé de relever le défi d'apprendre le braille à 75 ans. Après tout ce que lui a fait, ça valait la peine de faire cette aventure», a souligné O’Rourke dans une entrevue sur le site NHL.com.

De plus, il désirait venir en aide à l'Académie BELL (Braille Enrichment for Literacy and Learning) de l'ONF, un programme estival de formation sur le braille et à l’apprentissage de techniques qui permet aux enfants malvoyants d'acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour mener une vie indépendante.

Jusqu’à présent, il avait récolté 46 000 $ pour cet organisme.

«C'est l'une des choses les plus gratifiantes que j'ai faites, que ma femme et moi avons faites, en dehors de nos enfants», a déclaré le Canadien.

Des embûches

Évidemment, un défi de la sorte est parsemé de quelques obstacles et celui qui travaille pour le circuit Bettman depuis 1999 a vécu son lot d’impondérables.

Il a, entre autres, subi des crevaisons et la courroie du ventilateur sur son véhicule récréatif s’est brisée au cours du voyage.

Cependant, il a affirmé que son anecdote la plus drôle est survenue en banlieue de Tulsa, en Oklahoma.

«J’ai fait une chute assez importante qui a déchiré mon pantalon et ma fesse gauche pendait. Je me suis, en quelques sortes, écrasé et j'ai brûlé là», a-t-il mentionné à la blague.

Le natif de Calgary a tellement adoré son expérience qu’il est en train d’envisager avec sa conjointe de répéter un voyage du genre.