Les Redbirds gagneront-ils enfin contre le Rouge et Or?

Il y aura du football universitaire à TVA Sports ce soir.

Nous vous présenterons à compter de 19h le match entre les Redbirds de McGill et le Rouge et Or de l’Université Laval en direct de Québec.

Les Redbirds visent une première victoire depuis 2001 contre le Rouge et Or.

Bonne nouvelle pour eux : ils n’auront pas à affronter le receveur étoile Kevin Mital, suspendu une partie pour ne pas avoir respecté le code d’éthique.

La semaine dernière, les Redbirds l’ont emporté 26-14 contre le Vert & Or de Sherbrooke, après avoir perdu sèchement 43-11 contre les Carabins de l’Université de Montréal à leur premier match de la saison, le 26 août.

De son côté, le Rouge et Or n’a disputé qu’une seule rencontre jusqu’à maintenant. Le 25 août, la troupe de Glen Constantin a dominé le Vert & Or par la marque de 37-14.

Jeudi, Mital a plaidé coupable à une accusation réduite de voies de fait à la cour municipale de Québec à la suite d’un événement survenu le 10 décembre 2021 dans un bar de la Vieille Capitale.