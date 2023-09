Les Alouettes malmenés à Toronto

TORONTO – Les Alouettes rivalisent difficilement avec les meilleurs clubs de la Ligue canadienne de football. Et c’est encore plus évident sans la présence d’Austin Mack, expulsé de la rencontre avant même la fin du premier quart, samedi après-midi à Toronto, pour conduite antisportive.

Après le premier quart, les Alouettes avaient déjà encaissé 20 points, samedi après-midi, au BMO Field. Ainsi, les puissants Argonauts l’ont facilement emporté par le pointage de 39 à 10.

Avant même l’expulsion de Mack, les Argos montraient leur domination. Le quart-arrière Chad Kelly en est un qui impressionne. Principale vedette des champions en titre de la Coupe Grey, Kelly a aussi été chaudement applaudi quand sa récente prolongation de trois ans avec Toronto a été soulignée via l’écran géant.

Kelly possède certainement des qualités que le quart-arrière des Alouettes Cody Fajardo n’a pas, mais il faut surtout admettre une meilleure profondeur à bien d’autres positions en faveur de Toronto, que ce soit à l’attaque ou en défensive.

Chandler Worthy spectaculaire!

S’il y a une seule facette du jeu où les Alouettes n’ont rien à envier aux Argonauts, c’est peut-être sur les retours de botté.

Malgré la défaite, Chandler Worthy a encore connu un bon match. Il est d’ailleurs passé bien près de traverser le terrain au complet et inscrire un touché au premier quart. Arrêté par un adversaire dans un geste de désespoir, Worthy a quand même franchi 79 verges pour mettre la table au touché de Cole Spieker, quelques instants plus tard.

Spieker a marqué sur une passe de 19 verges de Fajardo, mais il l’a chèrement payé en étant ébranlé par le plaqué. Spieker a pu demeurer dans le match. En l’absence de Mack, Worthy a également fait partie des joueurs ayant pu servir de cible à Fajardo.

Toujours deuxièmes dans l’est

Malgré une troisième défaite consécutive, les Alouettes, avec une fiche de 6-6, demeurent au deuxième rang du classement de la section est, devant les Tiger-Cats de Hamilton (5-7). En analysant le calendrier, il était évident que la fiche du club montréalais allait souffrir au beau milieu de la saison.

Les Alouettes et les Argos se retrouveront par ailleurs, dès vendredi prochain, à Montréal. La troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas soufflera ensuite avec un calendrier plus favorable pour la balance de la saison. Ils affronteront notamment le Rouge et Noir d’Ottawa (3-9), à deux occasions, et les Elks d’Edmonton (2-10), une fois, d’ici la mi-octobre. Ça pourrait éventuellement remonter le moral des joueurs et des partisans!