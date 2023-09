Le congédiement de CM Punk vu par «Les Anti-Pods de la lutte»

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade, malgré deux événements majeurs, reviennent sur ce qui a retenu le plus l’attention dans le monde de la lutte, c’est-à-dire le congédiement de CM Punk.

Les deux animateurs font aussi un retour sur Payback, All Out, sur le règne de champions de Gunther et de nos Québécois Kevin Owens et Sami Zayn. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: