Visite royale à Toronto

Les Blue Jays de Toronto sont de retour à la maison, ce soir, alors qu’ils recevront les Royals de Kansas City dans le premier match d’une série de trois.

La rencontre sera présentée dès 19h dans le cadre d’un programme double de baseball à TVA Sports.

Les Torontois ont disputé leurs six derniers matchs à l’étranger, nommément à Denver et à Oakland. L’équipe en a soutiré quatre victoires, mais reste toujours bien campée au troisième rang de la section Est de la Ligue américaine.

Devant eux, les Royals connaissent une saison de misère même s’ils viennent d’enlever les honneurs d’une série de trois matchs contre les White Sox de Chicago.

Le gaucher Yusei Kikuchi (9-5) amorcera la rencontre au monticule pour les Jays. Il sera opposé au droitier Collin Snider (0-0).

Rockies contre Giants en fin de soirée

La soirée se terminera par duel entre les Rockies du Colorado et les Giants à San Francisco.

La rencontre sera présentée dès 22h, toujours à TVA Sports.

Alors les Giants semble de plus en plus écartés de la course au meilleur deuxième, les Rockies, pour leur part, sont à la dérive avec le pire dossier de la Ligue nationale.

Il s’agit du premier match d’une série de trois.

Le gaucher Kyle Harrison (1-1) devrait amorcer la rencontre sur la butte pour San Francisco. Son vis-à-vis sera un autre gaucher, Ty Blach (2-1).