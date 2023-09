Paris sportifs : les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 9 septembre qui valent le détour.

Baseball : Orioles de Baltimore c. Red Sox de Boston

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Orioles de Baltimore représentent sans aucun doute l’une des plus belles surprises cette saison dans le baseball majeur. Baltimore affiche un dossier de 88-51 et ils se retrouvent en tête de la section Est dans la Ligue américaine, qui est une des plus relevées dans les majeurs cette saison. La formation du Maryland possède l’une des meilleures attaques du circuit Manfred, puisqu’elle est positionnée au neuvième échelon parmi toutes les équipes dans les majeurs. La troupe de Brandon Hyde a également remporté sept de ses 10 derniers duels. Elle affronte les Red Sox de Boston qui ont connu la victoire à seulement trois reprises à leurs 10 rendez-vous précédents. Également, les Red Sox traînent au quatrième échelon dans l’Est avec une fiche de 72-68.

Prédiction : Victoire des Orioles de Baltimore - 2,30

Football : Nebraska c. Colorado

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Buffaloes de l’Université du Colorado ont causé toute une surprise la semaine dernière en venant à bout des finalistes nationaux dans la NCAA, les Horned Frogs de l’Université Texas Christian (TCU), par la marque de 45-42. Il s’agissait également du premier match pour le légendaire Deion Sanders à la barre des Buffaloes. Son fils Shedeur a également été sensationnel lors de l’affrontement. Le quart-arrière a inscrit quatre passes de touchés, en plus d’avoir amassé 510 verges par la voie des airs, ce qui constitue un record d’équipe. Le Colorado affronte les Cornhuskers de l'Université Nebraska qui ont baissé pavillon par la marque 13 à 10 face aux Golden Gophers de l’Université du Minnesota, lors de leur duel inaugural, samedi dernier.

Prédiction : Victoire du Colorado - 1,68

Tennis : Coco Gauff c. Aryna Sabalenka

Crédit photo : Getty Images via AFP

La sensation du tennis féminin Coco Gauff (sixième joueuse mondiale) ne cesse d’épater la galerie depuis le début des Internationaux des États-Unis. L’Américaine a seulement perdu trois manches en six parties depuis le début de la compétition. La joueuse de 19 ans s’est inclinée à une seule reprise depuis le début de la saison. Elle fera face en grande finale à Aryna Sabalenka, qui est à la recherche d’un deuxième titre du Grand Chelem cette saison. Les deux joueuses ont croisé le fer à cinq reprises en carrière et Gauff a eu l’avantage à trois occasions.

Prédiction : Victoire de Coco Gauff - 1,98