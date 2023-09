NFL: Matthew Bergeron épaulé par des joueurs étoiles

FLOWERY BRANCH, Géorgie | Il suffit d’une petite tournée du vestiaire des Falcons en banlieue d’Atlanta pour réaliser à quel point Matthew Bergeron joue maintenant dans la cour des grands. À sa gauche, son voisin de casier est nul autre que le plaqueur vedette Grady Jarrett. À quelques pas en face se trouve le garde étoile Chris Lindstrom, qui lui sert de mentor. En fait de collègues de travail, il y a pire!

• À lire aussi: NFL: un moment historique pour Matthew Bergeron

• À lire aussi: [BALADO] La Zone payante: c’est parti pour une autre saison NFL!

• À lire aussi: Ça vous coûtera plus cher de voir de la NFL cette année

Dans la NFL, les équipes ne laissent aucun détail au hasard dans leur minutieuse préparation digne de stratagèmes militaires. Ce n’est certainement pas par accident que Jarrett et la recrue québécoise soient côte à côte dans le vestiaire.

Ce même Jarrett compte deux Pro Bowl à son actif et figure au 13e rang des plus hauts salariés à sa position. Au Super Bowl 51, dans une déchirante défaite face aux Patriots, il a harcelé Tom Brady avec trois sacs du quart, ce qui a égalé un record dans l’histoire du match ultime.

Chez les Falcons, Jarrett a la réputation d’être un grand professionnel, autant en termes d’entraînement que de préparation mentale.

«Pour moi, ce n’est pas Grady Jarrett, le joueur étoile. C’est le gars à côté de qui je m’assois, un mentor et un ami qui me donne des conseils sur le terrain, ou en dehors comme pour mes finances. C’est le fun d’apprendre de tout le monde», a souligné Bergeron.

De bonnes batailles

Crédit photo : Getty Images via AFP

Tout au long du camp d’entraînement apparemment très physique des Falcons, Bergeron et Jarrett ont eu leur part de batailles sur le terrain, puisqu’ils évoluent à l’opposé dans les tranchées.

À 30 ans et à l’aube de sa neuvième saison dans la NFL, Jarrett en a vu d’autres, mais il a vite reconnu des qualités uniques chez son coéquipier de 23 ans.

«Berg est tout un compétiteur! Il est bien bâti et il est très puissant. Nous avons travaillé ensemble durant le camp et je ne pourrais pas être plus heureux de l’avoir dans l’équipe. J’ai hâte de le voir en action dans son premier match, et avec sa préparation, j’ai confiance qu’il montrera toute sa valeur cette saison», a louangé le vétéran.

Un ange gardien

Crédit photo : AFP

Pour les Falcons, il est impératif que Bergeron développe le maximum de son potentiel. Malgré la qualité de leur ligne offensive, le poste de garde à gauche où il évolue a été problématique la saison dernière. Pas moins de six joueurs ont défilé à cette position et il est impératif de trouver une solution à cette porte tournante.

Pour faciliter l’acclimatation de Bergeron, rien de tel que de lui assigner comme ange gardien le garde Chris Lindstrom, élu sur la deuxième équipe d’étoiles la saison dernière et récompensé d’un contrat de cinq ans pour 105 millions.

«Matt et moi avons une très bonne relation. Quand il est arrivé ici, je lui ai dit que j’allais être une ressource pour lui sans être envahissant. C’était important pour moi qu’il ne se sente jamais mal quand il a des questions. Depuis qu’il est ici, il est incroyable et sa progression a été impressionnante», a-t-il confié au Journal, tout sourire devant son casier.

Même si Bergeron a été propulsé encore plus rapidement que prévu comme partant avec la blessure du garde Matt Hennessy, il n’y a pas de charité dans la NFL et Chris Lindstrom insiste pour dire que l’ancien du Cégep de Thetford Mines n’a rien eu tout cuit dans le bec.

«Il a mérité sa place à 100% par l’attitude qu’il a depuis le jour 1», a-t-il tranché. Même s’il a été un choix élevé, il ne s’est jamais pointé comme si quoi que ce soit lui était dû et il a bûché. C’est facile avec un gars comme lui de voir les attributs physiques, mais on ne pouvait pas deviner qu’il serait aussi travaillant.»

Enfin un premier match

Un thème qui revient à l’unanimité en discutant avec les joueurs des Falcons, c’est que Bergeron, comme recrue, a rapidement su gagner le respect de tous.

Le vétéran bloqueur Jake Matthews amorce sa dixième saison et il ne souhaite qu’une chose au Victoriavillois, soit de prendre le temps de réaliser l’ampleur du moment lorsqu’il sautera sur le terrain dimanche à 13h, face aux Panthers de la Caroline.

«Pour moi, mes débuts sont tellement flous, et j’espère que ce ne sera pas la même chose pour lui. Jouer comme recrue, c’est une game très différente.

«Je dis souvent que je suis impressionné et que je respecte bien des choses qu’il a faites jusqu’ici. La première chose qui me vient à l’esprit est sa maturité. On n’a pas à se soucier qu’il arrive ici sans être dans un bon état d’esprit pour travailler. Il est fort mentalement et je m’attends à jouer à côté de lui pendant longtemps», a-t-il dit au sujet de celui qui sera son voisin sur le côté gauche de la ligne offensive.

Comme un retour à la case départ

FLOWERY BRANCH, Géorgie | Selon l’entraîneur de position de Matthew Bergeron chez les Falcons, le commun des mortels ne réalise pas à quel point le passage à la NFL peut être une adaptation énorme même pour un joueur de talent. «C’est comme si tu recommences à zéro», lance Dwayne Ledford.

Celui qui est responsable de la ligne offensive chez les Falcons a rencontré le Journal dans la salle de presse des Falcons, s’excusant au passage à la blague de ne pas encore connaître un traître mot de français.

Une fois cette supposée offense pardonnée, bien sûr, son regard s’est rapidement animé en discutant de son nouveau protégé de Victoriaville.

«Quand je dis que tout est à recommencer quand tu arrives dans la NFL, ce n’est pas que l’aspect football. Tu tombes dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle ville, avec de nouveaux entraîneurs et un nouveau système de jeu. C’est beaucoup d’ajustements, mais Berg a vraiment fait du bon travail», a-t-il indiqué.

Crédit photo : Stephane Cadorette

Une machine terrestre

Quand Ledford a commencé à besogner avec les Falcons en 2021, il a pris sous son aile et fait grandement évoluer certains de ses joueurs, comme Kaleb McGary et Chris Lindstrom.

Sous sa gouverne, la saison dernière, les Falcons ont gagné 74,5 verges au sol de plus par match que la saison précédente. Il s’agit, à travers la NFL, de l’amélioration la plus importante pour une équipe d’une saison à une autre depuis 2001.

Selon Pro Football Focus, la ligne à l’attaque des Falcons a été la meilleure de la NFL l’an dernier en situation de course. Voilà le genre de tuteur dont Matthew Bergeron hérite et Ledford se réjouit de son nouveau projet.

«Il lui a fallu s’ajuster rapidement et il nous montre tous les signes qu’il s’est bien adapté au changement de position. Le test ultime, c’est maintenant de l’appliquer en saison. Ce que j’aime, c’est que lorsqu’il a un doute, il pose les bonnes questions. Il veut tout savoir et il veut des réponses pour devenir le meilleur joueur possible», a encensé l’entraîneur.

Bonne humeur contagieuse

Par ailleurs, nul n’est mieux placé que Ledford, qui voit Bergeron à l’œuvre quotidiennement à l’entraînement et dans les réunions, pour décrire sa personnalité au sein de l’équipe.

«Il a une belle personnalité et les gars ont tendance à graviter autour de lui parce qu’il a toujours le sourire au visage. Il donne l’impression qu’il ne connaît pas souvent de mauvaises journées. Berg n’est pas le genre de gars qui parle plus qu’il travaille. Il observe beaucoup, il regarde et il écoute avant de prendre la parole. Son cheminement est unique et les gars aiment lui poser des questions», a-t-il expliqué.

EN BREF...

Bientôt un vestiaire tout neuf

FLOWERY BRANCH, Géorgie | Aux installations des Falcons à Flowery Branch, à 70 km au nord d’Atlanta, c’est parfois le branle-bas de combat en ce moment. Les bruits de marteaux-piqueurs et autres outils de construction se font souvent entendre, même en pleine conférence de presse. C’est pour une bonne cause, puisque l’équipe refait une beauté à plusieurs de ses infrastructures, dont le vestiaire, les aires de repas et une salle de conditionnement physique sur deux étages. Il faut dire qu’en mars, l’Association des joueurs de la NFL a publié un rapport sur les installations de toutes les équipes selon les évaluations des joueurs et les Falcons avaient obtenu la note de D pour leur vestiaire et de C pour leur salle à manger. Pour une facture de 25 à 30 millions, le prochain bulletin sera mieux.

Au royaume des moustaches

FLOWERY BRANCH, Géorgie | Dans certaines équipes sportives, la mode est à la barbe. Dans d’autres, c’est la coupe mohawk, le mulet ou les crânes rasés. Chez les Falcons à Atlanta, la moustache semble avoir la cote. Le tout a débuté lorsque l’entraîneur-chef Arthur Smith a arboré ce look au début du camp d’entraînement en juillet. Plusieurs l’ont imité, dont le coordonnateur offensif Dave Ragone. Cette initiative s’est multipliée chez les joueurs, qui ont décidé d’opter pour une pilosité faciale stylisée selon leurs goûts. Tous les moyens sont bons pour se rassembler dans un vestiaire!

Un coordonnateur en confiance

FLOWERY BRANCH, Géorgie | Est-ce que les entraîneurs des Falcons se font du mourant à l’idée d’envoyer une verte recrue comme Matthew Bergeron dans la fosse aux Panthères, dimanche? Si l’on se fie aux propos du coordonnateur offensif Dave Ragone, il n’y a aucune inquiétude à avoir. «Matthew est arrivé ici prêt, peu importe son rang dans l’équipe, comme ce qu’on attend de tous nos joueurs. Avec les jeunes joueurs comme lui, le plus important est qu’il ne commette pas la même erreur deux fois. Il y aura des erreurs, c’est évident, mais elles ne doivent pas se répéter. Dans la NFL, tu fais partie de moins de 1% des joueurs de football qui atteignent ce niveau. Il faut garder cette perspective en tête et apprécier le moment», a-t-il plaidé.