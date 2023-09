Mike Matheson a vomi en tentant de suivre Letang

Même s’il est maintenant âgé de 36 ans, Kristopher Letang est encore un bourreau de travail à l’entraînement et le défenseur du Canadien de Montréal Mike Matheson l’aurait appris à ses dépens.

Le journaliste du quotidien Pittsburgh Post-Gazette Matt Vensel est allé rencontrer l’arrière des Penguins de Pittsburgh dans son gymnase de Montréal vers la fin du mois d’août. Letang l’a soumis à l’une de ses fameuses séances, mais il a été prévenu d’abord.

«Avant de commencer les courses de traîneau à poids [l’entraîneur personnel Jon Chaimberg] m’a poliment pointé la porte arrière du bâtiment. C’est là que je devais aller si je devais vomir», a raconté Vensel.

«Mike Matheson, l’ancien défenseur des Penguins qui est parmi les meilleurs patineurs de la LNH, s’entraîne régulièrement avec Letang. Il peut le battre à la première course et parfois, à la deuxième. Mais plus ils feront de répétitions, plus Matheson ralentira et se dirigera souvent vers la porte arrière. Les temps de Letang restent constants», a poursuivi le journaliste.

Cela en dit beaucoup sur la force de caractère du Québécois, qui détient un contrat avec les Penguins valide jusqu’en 2027-2028. Il veut encore jouer longtemps et rester parmi les meilleurs de sa profession.

«Je veux me battre pour être bon, même si je suis fatigué ou que je n’ai plus de jambes. C’est pour ça que je suis capable de jouer 25 minutes par match et que je prévois le faire jusqu’à 41 ans. Oui, ça brûle. Oui, ça fait mal. Toutefois, pour moi, c’est seulement la préparation pour ce qui arrivera durant la saison», a expliqué Letang.

L’an dernier, le Montréalais a dû rater plusieurs rencontres, mais a terminé avec une fiche de 41 points en 64 rencontres.