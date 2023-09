Alouettes: Danny Maciocia est optimiste

Les Alouettes de Montréal ont une fiche de 6-5 et sont actuellement en deuxième position dans la section Est de la Ligue canadienne de football. Avec un affrontement, samedi, contre les puissants Argonauts de Toronto, les «Moineaux» tenteront de consolider leur place au classement en vue des éliminatoires qui approchent à grands pas.

Même s’ils ont perdu leurs deux derniers matchs, les Alouettes sont confiants pour le dernier tiers du calendrier régulier.

«Quand tu regardes depuis le tout début de la saison, ce qu’on a vécu dans la saison morte, à mi-chemin, on avait (tout de même) une fiche de 6-3, a souligné le directeur général de l’équipe, Danny Maciocia, lors de la toute première émission de JiC Édition Football sur les ondes de TVA Sports. Oui, on a perdu les deux derniers matchs. On a eu quelques performances intéressantes, que ça soit Austin Mack, de (Tyler) Snead, que ça soit notre tertiaire avec tous les nouveaux demi-défensifs.

«Je pense que le bilan est assez favorable. C’est sûr qu’on parle d’une deuxième moitié de saison très intéressante qui nous attend. On veut jouer notre meilleur football dans la deuxième moitié de la saison. C’est sûr qu’on veut faire les éliminatoires et on veut jouer un match à domicile. On a des objectifs qu’on veut réaliser.»

La préparation en vue du match contre les Argos a été probablement assez souffrante pour les joueurs en raison de la vague de chaleur qui a sévi au Québec.

«Une semaine assez difficile, avec la chaleur, mais je pense qu’on l’a bien gérée, a continué Maciocia. Sur les trois jours qu’on s’est entraînés, il y avait une journée qui était plus difficile. Les deux autres, c’était peut-être une fatigue mentale. Je pense que l’équipe, physiquement et mentalement, va être prête à compétitionner. Il y aura des changements dans la formation. Mais l’équipe qui est à Toronto aujourd’hui, je suis convaincu qu’elle va se présenter et va tout donner demain après-midi.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.