Canadien : voyez quels joueurs participeront au camp des recrues

Le Canadien de Montréal a dévoilé vendredi l’identité des joueurs qui prendront part à son camp des recrues, dès mercredi prochain.

Vingt-sept hockeyeurs – 15 attaquants, neuf défenseurs et trois gardiens – ont été invités à s’exercer au Complexe sportif CN de Brossard et à participer à un tournoi des recrues à Buffalo.

Du nombre, on retrouve des espoirs de l’organisation comme David Reinbacher, Sean Farrell, Owen Beck, Filip Mesar, Joshua Roy et Logan Mailloux, mais aussi des joueurs invités. L’attaquant Jakov Novak, les défenseurs Noah Laaouan, Stanislav Demin et Christopher Ortiz ainsi que le gardien Jan Spunar tenteront d’impressionner les dirigeants du Tricolore.

Florian Xhekaj et Quentin Miller, qui ont été sélectionnés par le CH au plus récent repêchage, participeront à leur premier camp chez les professionnels.

Le groupe sera dirigé par l’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, et son personnel.

Les recrues du Canadien affronteront celles des Sabres de Buffalo, des Bruins de Boston et des Sénateurs d’Ottawa entre le 15 et le 18 septembre.