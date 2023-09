Rouge et Or: Kevin Mital plaide coupable pour des voies de fait

Le receveur de passes vedette du Rouge et Or de l’Université Laval Kevin Mital a plaidé coupable à une accusation réduite de voies de fait, jeudi matin, à la cour municipale de Québec.

Le joueur étoilé de 24 ans était accusé de voies de fait armées, voies de fait causant des lésions et menaces, à l’endroit d’un autre étudiant-athlète, à la suite d’un événement survenu le 10 décembre 2021.

Selon le récit des faits qui a été fait par la couronne, l'événement est survenu au Pub X. La victime fêtait son anniversaire avec des amis. En s’approchant du bar, le plaignant a reçu une bouteille de bière sur la bouche, lui provoquant une «petite lacération au niveau de la lèvre» et lui cassant une partie d’une dent.

«Cette bouteille a été lancée, mais sans le viser particulièrement» a précisé l’avocate.

Mital a reconnu les faits. On a pu apprendre qu’il a effectué 36 heures de travaux communautaires et a offert un dédommagement de 5000$ à la victime. Il souhaite obtenir une absolution inconditionnelle, ce à quoi la couronne a donné son accord.

Le président du Rouge et Or, Jacques Tanguay, devrait commenter plus tard aujourd'hui.

L’Université Laval avait réagi après la médiatisation de l’affaire en août, disant prendre les «très au sérieux» sans toutefois prendre de mesures immédiates.

Le Lavallois avait d’ailleurs été aperçu au camp d’entraînement et avait pu débuter la saison comme prévu, au premier match de la saison le 25 août, contre le Vert et Or à Sherbrooke, remporté par son équipe par la marque de 37-14 avant.

Le Rouge et Or voulait attendre le verdict devant la justice avant d’imposer une sanction.

«Il y a un volet d’éducation qu’on utilise auprès des joueurs et de l’équipe et on doit aussi appuyer Kevin pour l’erreur qu’il a commise. On va attendre la décision du juge», avait fait savoir l’entraîneur-chef, Glen Constantin, quelques jours plus tard.

La prochaine rencontre du Rouge et Or sera disputée, samedi soir, au PEPS, avec les Redbirds de McGill.

Mital s’est fait remarquer à la dernière saison pour ses records et ses performances durant les séries.

L’automne dernier, il était devenu le deuxième joueur de l’histoire du Rouge et Or à remporter le trophée Hec-Crighton, remis au meilleur joueur de football universitaire au Canada, en plus de gagner le titre de joueur par excellence au Québec.