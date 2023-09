NFL : Bill Belichick n’est plus en couple

Reconnu pour son humeur souvent exécrable avec les journalistes, l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, a une autre raison de conserver son air maussade, puisqu’il a rompu avec son amie de cœur Linda Holliday.

Selon ce qu’a rapporté jeudi le quotidien «New York Post», le couple constitué en 2007 n’est plus; depuis pratiquement un an, ses deux membres sont revenus ensemble après des séparations. D’ailleurs, la même source a précisé que les problèmes du pilote à l’extérieur du terrain rendent nerveux les dirigeants des «Pats» ces jours-ci.

• À lire aussi: NFL: Nick Bosa sera le joueur défensif le mieux payé de l’histoire

• À lire aussi: À 36 ans, cet ancien des «Bucs» est entre la vie et la mort

• À lire aussi: Ça vous coûtera plus cher de voir de la NFL cette année

Malgré tout, Holliday demeure encore dans la résidence de Belichick à Nantucket, au Massachussetts, et souhaiterait demeurer dans les alentours. Ancienne reine de concours de beauté, l’ex-conjointe de l’instructeur et animatrice de télévision de 60 ans dirige par ailleurs sa fondation venant en aide aux leaders sportifs de demain par le biais de mentorat et d’un soutien financier.