Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens joueront à Montréal

La formation montréalaise de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a confirmé jeudi ce que plusieurs savaient depuis quelques jours : Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens porteront ses couleurs lors de la saison qui s’amorcera en janvier 2024.

La directrice générale du club, Danièle Sauvageau, a présenté en conférence de presse les trois premières acquisitions de l’équipe : en plus des deux hockeyeuses étoiles, la conjointe de Poulin, la joueuse d’avant Laura Stacey, a été embauchée. Rappelons que chacune des six concessions de la LPHF pouvait effectuer trois signatures à compter de vendredi.

Les athlètes qui accompagnaient Sauvageau au Centre 21.02 ont toutes remporté la médaille d’or avec le Canada aux Jeux de Pékin en 2022. Poulin a un bagage impressionnant et sa renommée n’est plus à faire. Détentrice de trois titres olympiques en quatre présences aux Jeux et de trois breloques d’or aux Mondiaux, elle est la seule à avoir marqué au moins un but dans quatre finales olympiques. La Québécoise est aussi conseillère au développement des joueurs du Canadien.

«Cette ligue est l’aboutissement de plusieurs années de travail de joueurs clés dans le milieu du hockey, a mentionné Poulin dans un communiqué. C’est un jalon important que nous venons de franchir, non seulement pour la génération actuelle de hockeyeuses, mais pour toutes celles qui aspirent à rejoindre notre ligue professionnelle un jour. Nous avons la chance aujourd’hui de gagner notre vie en jouant au hockey. Je suis fière de ce que nous avons accompli et surtout reconnaissante de faire partie de l’histoire du hockey féminin comme membre de l’équipe de Montréal. Cette ville vibre au rythme du hockey. C’est ici que je me voyais réaliser mon rêve.»

«Marie-Philip est toujours une véritable leader dans tous les groupes dont elle fait partie, a ajouté Sauvageau. Son éthique de travail est inégalée, et elle possède une multitude de facettes qui l'élèvent au rang de compétitrice ultime, tant sur la glace que dans la salle d’entraînement.»

Un privilège

Stacey évolue de son côté avec l’équipe nationale depuis 2016-2017 et tout comme Poulin, elle a joué dans la défunte Ligue canadienne de hockey féminin. Chez le Thunder de Brampton (puis de Markham), elle a croisé le fer avec sa future épouse plusieurs fois.

Pour sa part, Desbiens a défendu la cage canadienne à Pékin. Elle a excellé en conservant un taux d’efficacité de ,940 et une moyenne de buts alloués de 1,80.

«C’est un honneur et un privilège de faire partie de ce moment historique pour le hockey féminin à Montréal, a-t-elle affirmé. Pouvoir jouer au hockey dans ma province natale et la ville dans laquelle j’ai élu domicile depuis quelques années est une fierté.»

Par ailleurs, le repêchage de la ligue est prévu le 18 septembre à Toronto et comprendra une quinzaine de rondes.