Les Dodgers à Miami dans la tourmente

Les Dodgers de Los Angeles disputent le dernier match d’une série de trois contre les Marlins à Miami, ce soir.

La rencontre sera présentée dès 18h30 à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Les Dodgers tenteront d’éviter le balayage contre Miami. La formation californienne, qui trône au sommet de la section Ouest de la Nationale, n’est pas à son meilleur ces temps-ci, n’ayant remporté qu’un seul de ses six derniers matchs.

Surtout, les Dodgers sont au cœur de la tourmente alors que l’organisation vient de placer en congé administratif le lanceur Julio Urias, arrêté dimanche dernier en lien avec une histoire de violence conjugale.

La situation est inverse pour Miami, qui vient de remporter six matchs de suite. Les Marlins se permettent ainsi de garder le contact avec les Phillies de Philadelphie et les Cubs de Chicago dans la course au meilleur deuxième. Hier, ils l’ont emporté 11-4 grâce à de solides performances de Joey Wendle et Jazz Chisholm.

Le gaucher Braxton Barret (8-5) amorcera la rencontre au monticule pour Miami. Il sera opposé au droitier Ryan Pepiot (1-0).